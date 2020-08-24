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إيطاليا تبدأ تجارب بشرية على لقاح مضاد لـ"كورونا"

يتوقع توفره بحلول الربيع المقبل

بدأت إيطاليا اليوم (الاثنين)، تجارب بشرية على لقاح محتمل لمرض "كوفيد-19"، لتنضم إلى الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الفيروس، الذي ظهرت مؤشرات على تزايد معدلات انتشاره مجددا في أوروبا.

وسيجري معهد لادزارو سبالانساني، وهو مستشفى في روما متخصص في الأمراض المعدية، تجارب على 90 متطوعا خلال الأسابيع المقبلة، على أمل توفر لقاح بحلول الربيع المقبل، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح مدير الشؤون الصحية في المستشفى فرانشيسكو فايا، أن المريض الأول سيخضع للمراقبة أربع ساعات قبل السماح له بالعودة إلى منزله، حيث سيظل تحت الملاحظة 12 أسبوعاً.

وأضاف أن التجربة ستركز إن كانت للقاح أي آثار جانبية، وما إذا كان سيؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة دفاعية.

وأشار "فايا" إلى أن المرحلة الثانية من التجربة ستجرى في بلدان بها معدلات أعلى من الإصابات مثل المكسيك والبرازيل.

واللقاح الجديد المحتمل، جي.آر.إيه.دي-كوف2، تطوره شركة ريثيرا التي مقرها روما.

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إيطاليا تبدأ تجارب بشرية على لقاح مضاد لـ"كورونا"
سبق

بدأت إيطاليا اليوم (الاثنين)، تجارب بشرية على لقاح محتمل لمرض "كوفيد-19"، لتنضم إلى الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الفيروس، الذي ظهرت مؤشرات على تزايد معدلات انتشاره مجددا في أوروبا.

وسيجري معهد لادزارو سبالانساني، وهو مستشفى في روما متخصص في الأمراض المعدية، تجارب على 90 متطوعا خلال الأسابيع المقبلة، على أمل توفر لقاح بحلول الربيع المقبل، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح مدير الشؤون الصحية في المستشفى فرانشيسكو فايا، أن المريض الأول سيخضع للمراقبة أربع ساعات قبل السماح له بالعودة إلى منزله، حيث سيظل تحت الملاحظة 12 أسبوعاً.

وأضاف أن التجربة ستركز إن كانت للقاح أي آثار جانبية، وما إذا كان سيؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة دفاعية.

وأشار "فايا" إلى أن المرحلة الثانية من التجربة ستجرى في بلدان بها معدلات أعلى من الإصابات مثل المكسيك والبرازيل.

واللقاح الجديد المحتمل، جي.آر.إيه.دي-كوف2، تطوره شركة ريثيرا التي مقرها روما.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
08:41 PM

إيطاليا تبدأ تجارب بشرية على لقاح مضاد لـ"كورونا"

يتوقع توفره بحلول الربيع المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت إيطاليا اليوم (الاثنين)، تجارب بشرية على لقاح محتمل لمرض "كوفيد-19"، لتنضم إلى الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الفيروس، الذي ظهرت مؤشرات على تزايد معدلات انتشاره مجددا في أوروبا.

وسيجري معهد لادزارو سبالانساني، وهو مستشفى في روما متخصص في الأمراض المعدية، تجارب على 90 متطوعا خلال الأسابيع المقبلة، على أمل توفر لقاح بحلول الربيع المقبل، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح مدير الشؤون الصحية في المستشفى فرانشيسكو فايا، أن المريض الأول سيخضع للمراقبة أربع ساعات قبل السماح له بالعودة إلى منزله، حيث سيظل تحت الملاحظة 12 أسبوعاً.

وأضاف أن التجربة ستركز إن كانت للقاح أي آثار جانبية، وما إذا كان سيؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة دفاعية.

وأشار "فايا" إلى أن المرحلة الثانية من التجربة ستجرى في بلدان بها معدلات أعلى من الإصابات مثل المكسيك والبرازيل.

واللقاح الجديد المحتمل، جي.آر.إيه.دي-كوف2، تطوره شركة ريثيرا التي مقرها روما.

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