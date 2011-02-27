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بالصور.."سار" تحتفي بمرور الذكرى الأولى على تدشين خدمة نقل الركاب

183 ألف راكب و714 رحلة خلال عام .. وخصومات تصل لـ 50 %

احتفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، صباح اليوم، مع المسافرين بقطاراتها، بمرور الذكرى الأولى لتدشين خدمة نقل الركاب، والتي بدأت 26 فبراير 2017م.

وشارك الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور بشار بن خالد المالك، وعدد من مسؤولي وموظفي الشركة في الاحتفالية التي أقيمت في محطة الرياض، وبدأت باستقبال ركاب رحلة اليوم، المسافرين إلى حائل والقصيم والمجمعة، بالورود والهدايا.

وأوضح مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي في "سار"، عمار النهدي، أن الشركة تحتفي اليوم، في محطاتها كافة بمرور عام على أول رحلة انطلقت لقطار الشمال من الرياض إلى القصيم.

وتابع قائلاً: في يوم الاحتفالية وصل عدد المسافرين بقطارات "سار" إلى 183 ألف راكب، فيما وصل عدد الرحلات إلى 714 رحلة، وبهذه المناسبة قدمت الشركة للمسافرين خصمًا على تذاكر درجة الأعمال يصل إلى ٥٠٪ يبدأ من اليوم.

وأشار إلى أنه بإمكان العملاء الراغبين في السفر عبر محطات "سار" الحصول على الخصومات والمبادرة بالحجز ابتداءً من اليوم 26 فبراير حتى 30 مارس، موضحًا أن الخصم يطبق فقط عند الحجز عبر موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيق "سار" على الأجهزة الذكية.

وأضاف النهدي، أنه تزامنًا مع هذه الاحتفالية وتلبية لرغبات العملاء، أصبحت الرحلات يومية ذهابًا وإيابًا بين الرياض وحائل مرورًا بالمجمعة والقصيم.

وقال إن انطلاق الرحلات من محطة الرياض يوميًا سيكون في التاسعة والنصف صباحًا، ومن حائل عند الثالثة و25 دقيقة مساءً.

وأفاد أن الشركة أدرجت كذلك رحلة صباحية جديدة ذهابًا وإيابًا، أيام الخميس والسبت من كل أسبوع، بين محطات الرياض والمجمعة والقصيم، إذ سيكون للمسافر خيارات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع، حيث أصبحت رحلتان أيام الخميس والسبت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.."سار" تحتفي بمرور الذكرى الأولى على تدشين خدمة نقل الركاب
سبق

احتفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، صباح اليوم، مع المسافرين بقطاراتها، بمرور الذكرى الأولى لتدشين خدمة نقل الركاب، والتي بدأت 26 فبراير 2017م.

وشارك الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور بشار بن خالد المالك، وعدد من مسؤولي وموظفي الشركة في الاحتفالية التي أقيمت في محطة الرياض، وبدأت باستقبال ركاب رحلة اليوم، المسافرين إلى حائل والقصيم والمجمعة، بالورود والهدايا.

وأوضح مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي في "سار"، عمار النهدي، أن الشركة تحتفي اليوم، في محطاتها كافة بمرور عام على أول رحلة انطلقت لقطار الشمال من الرياض إلى القصيم.

وتابع قائلاً: في يوم الاحتفالية وصل عدد المسافرين بقطارات "سار" إلى 183 ألف راكب، فيما وصل عدد الرحلات إلى 714 رحلة، وبهذه المناسبة قدمت الشركة للمسافرين خصمًا على تذاكر درجة الأعمال يصل إلى ٥٠٪ يبدأ من اليوم.

وأشار إلى أنه بإمكان العملاء الراغبين في السفر عبر محطات "سار" الحصول على الخصومات والمبادرة بالحجز ابتداءً من اليوم 26 فبراير حتى 30 مارس، موضحًا أن الخصم يطبق فقط عند الحجز عبر موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيق "سار" على الأجهزة الذكية.

وأضاف النهدي، أنه تزامنًا مع هذه الاحتفالية وتلبية لرغبات العملاء، أصبحت الرحلات يومية ذهابًا وإيابًا بين الرياض وحائل مرورًا بالمجمعة والقصيم.

وقال إن انطلاق الرحلات من محطة الرياض يوميًا سيكون في التاسعة والنصف صباحًا، ومن حائل عند الثالثة و25 دقيقة مساءً.

وأفاد أن الشركة أدرجت كذلك رحلة صباحية جديدة ذهابًا وإيابًا، أيام الخميس والسبت من كل أسبوع، بين محطات الرياض والمجمعة والقصيم، إذ سيكون للمسافر خيارات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع، حيث أصبحت رحلتان أيام الخميس والسبت.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
05:30 PM

بالصور.."سار" تحتفي بمرور الذكرى الأولى على تدشين خدمة نقل الركاب

183 ألف راكب و714 رحلة خلال عام .. وخصومات تصل لـ 50 %

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فلاح الجوفان - جدة
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احتفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، صباح اليوم، مع المسافرين بقطاراتها، بمرور الذكرى الأولى لتدشين خدمة نقل الركاب، والتي بدأت 26 فبراير 2017م.

وشارك الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور بشار بن خالد المالك، وعدد من مسؤولي وموظفي الشركة في الاحتفالية التي أقيمت في محطة الرياض، وبدأت باستقبال ركاب رحلة اليوم، المسافرين إلى حائل والقصيم والمجمعة، بالورود والهدايا.

وأوضح مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي في "سار"، عمار النهدي، أن الشركة تحتفي اليوم، في محطاتها كافة بمرور عام على أول رحلة انطلقت لقطار الشمال من الرياض إلى القصيم.

وتابع قائلاً: في يوم الاحتفالية وصل عدد المسافرين بقطارات "سار" إلى 183 ألف راكب، فيما وصل عدد الرحلات إلى 714 رحلة، وبهذه المناسبة قدمت الشركة للمسافرين خصمًا على تذاكر درجة الأعمال يصل إلى ٥٠٪ يبدأ من اليوم.

وأشار إلى أنه بإمكان العملاء الراغبين في السفر عبر محطات "سار" الحصول على الخصومات والمبادرة بالحجز ابتداءً من اليوم 26 فبراير حتى 30 مارس، موضحًا أن الخصم يطبق فقط عند الحجز عبر موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيق "سار" على الأجهزة الذكية.

وأضاف النهدي، أنه تزامنًا مع هذه الاحتفالية وتلبية لرغبات العملاء، أصبحت الرحلات يومية ذهابًا وإيابًا بين الرياض وحائل مرورًا بالمجمعة والقصيم.

وقال إن انطلاق الرحلات من محطة الرياض يوميًا سيكون في التاسعة والنصف صباحًا، ومن حائل عند الثالثة و25 دقيقة مساءً.

وأفاد أن الشركة أدرجت كذلك رحلة صباحية جديدة ذهابًا وإيابًا، أيام الخميس والسبت من كل أسبوع، بين محطات الرياض والمجمعة والقصيم، إذ سيكون للمسافر خيارات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع، حيث أصبحت رحلتان أيام الخميس والسبت.

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