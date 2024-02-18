النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المعارضة السورية تقتل عنصراً من "الثوري الإيراني" في حلب

استهدفته بضربة صاروخية

قُتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني بقصف في محافظة حلب السورية، اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما أعلنت وكالة فارس الإيرانية.

وأفادت "فارس" بأن حمید رضا بابل خاني قتل هذا الصباح بضربة صاروخية، وفقاً لـ"فرانس 24".

ونشرت الوكالة صورة لـ"خاني" وسط غابات بزي عسكري بني يحمل شعار الحرس الثوري وقبعة عسكرية خضراء.

ودعمت إيران إلى جانب روسيا نظام بشار الأسد خلال الحرب التي تشهدها سوريا، ومقتل "خاني" بنيران قوات المعارضة في حلب دليل على تورطها في النزاع السوري.

وقتل أكثر من 380 ألف شخص في سوريا منذ اندلاع النزاع قبل نحو تسع سنوات.

الحرس الثوري الإيراني المعارضة السورية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
المعارضة السورية تقتل عنصراً من "الثوري الإيراني" في حلب
سبق

قُتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني بقصف في محافظة حلب السورية، اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما أعلنت وكالة فارس الإيرانية.

وأفادت "فارس" بأن حمید رضا بابل خاني قتل هذا الصباح بضربة صاروخية، وفقاً لـ"فرانس 24".

ونشرت الوكالة صورة لـ"خاني" وسط غابات بزي عسكري بني يحمل شعار الحرس الثوري وقبعة عسكرية خضراء.

ودعمت إيران إلى جانب روسيا نظام بشار الأسد خلال الحرب التي تشهدها سوريا، ومقتل "خاني" بنيران قوات المعارضة في حلب دليل على تورطها في النزاع السوري.

وقتل أكثر من 380 ألف شخص في سوريا منذ اندلاع النزاع قبل نحو تسع سنوات.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
06:47 PM

المعارضة السورية تقتل عنصراً من "الثوري الإيراني" في حلب

استهدفته بضربة صاروخية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
617

قُتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني بقصف في محافظة حلب السورية، اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما أعلنت وكالة فارس الإيرانية.

وأفادت "فارس" بأن حمید رضا بابل خاني قتل هذا الصباح بضربة صاروخية، وفقاً لـ"فرانس 24".

ونشرت الوكالة صورة لـ"خاني" وسط غابات بزي عسكري بني يحمل شعار الحرس الثوري وقبعة عسكرية خضراء.

ودعمت إيران إلى جانب روسيا نظام بشار الأسد خلال الحرب التي تشهدها سوريا، ومقتل "خاني" بنيران قوات المعارضة في حلب دليل على تورطها في النزاع السوري.

وقتل أكثر من 380 ألف شخص في سوريا منذ اندلاع النزاع قبل نحو تسع سنوات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,675
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,778
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,396
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,778

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة