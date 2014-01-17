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إسبانيا.. كيف تَذَكَّر رجل موقعَ قنبلة سقطت منذ 80 عامًا؟

أبطلت الشرطة مفعول قنبلة لم تنفجر من وقت الحرب الأهلية الإسبانية، بعد أن تَذَكّر رجل أن قوات إيطاليا الفاشية أسقطتها على بلدته عندما كان طفلًا منذ أكثر من 80 عامًا.

وأُوقِف العمل في مبنى في بلدة مايا بالقرب من ثاراجوثا في شمال شرق إسبانيا، بعد أن قال الرجل إنه عندما كان في السادسة من عمره تَعرض المبنى لقصف جوي؛ لكن القنبلة لم تنفجر.

واستخدمت الشرطة أجهزة الكشف عن المعادن في الوصول إلى القنبلة، التي تزن 50 كيلوغرامًا، والتي أسقطتها القوات الجوية الإيطالية التي دعمت قوات الجنرال "فرانشيسكو فرانكو" خلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عاميْ 1936 و1939.

وفجَّر ضباط المفرقعات القنبلةَ في العاشر من يناير؛ لكن تم الإعلان عن العملية الأحد.

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إسبانيا.. كيف تَذَكَّر رجل موقعَ قنبلة سقطت منذ 80 عامًا؟
سبق

أبطلت الشرطة مفعول قنبلة لم تنفجر من وقت الحرب الأهلية الإسبانية، بعد أن تَذَكّر رجل أن قوات إيطاليا الفاشية أسقطتها على بلدته عندما كان طفلًا منذ أكثر من 80 عامًا.

وأُوقِف العمل في مبنى في بلدة مايا بالقرب من ثاراجوثا في شمال شرق إسبانيا، بعد أن قال الرجل إنه عندما كان في السادسة من عمره تَعرض المبنى لقصف جوي؛ لكن القنبلة لم تنفجر.

واستخدمت الشرطة أجهزة الكشف عن المعادن في الوصول إلى القنبلة، التي تزن 50 كيلوغرامًا، والتي أسقطتها القوات الجوية الإيطالية التي دعمت قوات الجنرال "فرانشيسكو فرانكو" خلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عاميْ 1936 و1939.

وفجَّر ضباط المفرقعات القنبلةَ في العاشر من يناير؛ لكن تم الإعلان عن العملية الأحد.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
10:38 AM
اخر تعديل
17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
01:59 PM

إسبانيا.. كيف تَذَكَّر رجل موقعَ قنبلة سقطت منذ 80 عامًا؟

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
2,001

أبطلت الشرطة مفعول قنبلة لم تنفجر من وقت الحرب الأهلية الإسبانية، بعد أن تَذَكّر رجل أن قوات إيطاليا الفاشية أسقطتها على بلدته عندما كان طفلًا منذ أكثر من 80 عامًا.

وأُوقِف العمل في مبنى في بلدة مايا بالقرب من ثاراجوثا في شمال شرق إسبانيا، بعد أن قال الرجل إنه عندما كان في السادسة من عمره تَعرض المبنى لقصف جوي؛ لكن القنبلة لم تنفجر.

واستخدمت الشرطة أجهزة الكشف عن المعادن في الوصول إلى القنبلة، التي تزن 50 كيلوغرامًا، والتي أسقطتها القوات الجوية الإيطالية التي دعمت قوات الجنرال "فرانشيسكو فرانكو" خلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عاميْ 1936 و1939.

وفجَّر ضباط المفرقعات القنبلةَ في العاشر من يناير؛ لكن تم الإعلان عن العملية الأحد.

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