استقبل مسجد ميقات وادي محرم في الهدا اليوم -يوم التروية، الثامن من ذي الحجة - وفود حجاج بيت الله الحرام قبل ذهابهم إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج في هذا العام وسط الخدمات المتكاملة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة. وأكد مدير إدارة المساجد بمحافظة الطائف عبدالرحمن الحارثي أن الوزارة جندت الكوادر الوطنية المدربة، وعمال النظافة والصيانة المستمرة، من أجل تقديم أعلى مستوى الخدمة لضيوف الرحمن الذين يقصدون بيت الله الحرام لأداء شعيرة الحج مع جموع المصلين. وثمن ضيوف الرحمن، أن الخدمات التي قدمت لهم بميقات وادي محرم أسهمت في تيسير رحلة حجهم وأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

خدمات متكاملة.. ميقات وادي محرم يستقبل وفود الحجاج في يوم التروية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-18 استقبل مسجد ميقات وادي محرم في الهدا اليوم -يوم التروية، الثامن من ذي الحجة - وفود حجاج بيت الله الحرام قبل ذهابهم إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج في هذا العام وسط الخدمات المتكاملة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.

وأكد مدير إدارة المساجد بمحافظة الطائف عبدالرحمن الحارثي أن الوزارة جندت الكوادر الوطنية المدربة، وعمال النظافة والصيانة المستمرة، من أجل تقديم أعلى مستوى الخدمة لضيوف الرحمن الذين يقصدون بيت الله الحرام لأداء شعيرة الحج مع جموع المصلين.

وثمن ضيوف الرحمن، أن الخدمات التي قدمت لهم بميقات وادي محرم أسهمت في تيسير رحلة حجهم وأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 06:01 PM

خدمات متكاملة.. ميقات وادي محرم يستقبل وفود الحجاج في يوم التروية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية





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استقبل مسجد ميقات وادي محرم في الهدا اليوم -يوم التروية، الثامن من ذي الحجة - وفود حجاج بيت الله الحرام قبل ذهابهم إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج في هذا العام وسط الخدمات المتكاملة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.

وأكد مدير إدارة المساجد بمحافظة الطائف عبدالرحمن الحارثي أن الوزارة جندت الكوادر الوطنية المدربة، وعمال النظافة والصيانة المستمرة، من أجل تقديم أعلى مستوى الخدمة لضيوف الرحمن الذين يقصدون بيت الله الحرام لأداء شعيرة الحج مع جموع المصلين.

وثمن ضيوف الرحمن، أن الخدمات التي قدمت لهم بميقات وادي محرم أسهمت في تيسير رحلة حجهم وأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.