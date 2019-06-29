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"العمل": إلزام مكاتب وشركات الاستقدام بعقد التوسط الموحد الإلكتروني المحدث بدءاً من 1 يوليو 2019م

التعاقد من خلال برنامج "مساند".. تم معالجة بعض الثغرات السابقة وتعزيز حقوق جميع الأطراف

سعياً إلى تطوير قطاع الاستقدام والعمالة المنزلية، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باعتماد عقد التوسط الموحد الإلكتروني المحدث، وألزمت مكاتب وشركات الاستقدام بالعمل فيه لجميع عمليات الاستقدام، حيث يجب أن يكون التعاقد من خلال برنامج مساند وذلك ابتداء من تاريخ 1 يوليو 2019م.

وجرى تطوير عقد الاستقدام الموحد ومعالجة بعض الثغرات السابقة وتعزيز حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وذلك عن طريق إبرام عملية التعاقد كاملة عن طريق (بوابة مساند) باستخدام العقد الموحد الجديد، ودفع قيمة الاستقدام عبر منصة "مساند"، مما يتيح للوزارة مراقبة جميع عمليات التعاقد والدفع التي تتم بنظام إلكتروني يساهم في سد الثغرات والممارسات التي تتم خارج (بوابة مساند).

وقد جاء العقد المحدث لتلافي الإجراءات التي قد تدعو إلى عدم وضوح العلاقة بين طرفي العقد كخيار العاملة البديلة والتأخير الغير مبرر من قبل مزودي الخدمة، حيث فرض غرامات تصل إلى 30% على المكاتب في حالة التأخير عن مدة العقد والبالغة بحد أقصى 90 يوماً. كما منح العقد المحدث المواطن الحق في استرجاع كامل مبلغ الاستقدام خلال الخمس أيام الأولى من عملية التعاقد دون أي غرامة.


الجدير بالذكر أن التحديث الجديد لمنصة مساند يضم محرك بحث تفاعلي يبرز المكاتب والشركات المتميزة حسب أدائها، ويدعو إلى التنافس فيما بينهم لخدمة المواطن، حيث يعطيه خيارات متعددة، ويمكنه من استعراض العروض المتوفرة للاستقدام وتصفية النتائج لغرض المقارنة من خلال تكلفة الاستقدام، ومدد الاستقدام، وسرعة رد وتفاعل المكاتب، ونسبة قبول المكاتب لطلبات الاستقدام وغيرها.

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"العمل": إلزام مكاتب وشركات الاستقدام بعقد التوسط الموحد الإلكتروني المحدث بدءاً من 1 يوليو 2019م
سبق

سعياً إلى تطوير قطاع الاستقدام والعمالة المنزلية، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باعتماد عقد التوسط الموحد الإلكتروني المحدث، وألزمت مكاتب وشركات الاستقدام بالعمل فيه لجميع عمليات الاستقدام، حيث يجب أن يكون التعاقد من خلال برنامج مساند وذلك ابتداء من تاريخ 1 يوليو 2019م.

وجرى تطوير عقد الاستقدام الموحد ومعالجة بعض الثغرات السابقة وتعزيز حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وذلك عن طريق إبرام عملية التعاقد كاملة عن طريق (بوابة مساند) باستخدام العقد الموحد الجديد، ودفع قيمة الاستقدام عبر منصة "مساند"، مما يتيح للوزارة مراقبة جميع عمليات التعاقد والدفع التي تتم بنظام إلكتروني يساهم في سد الثغرات والممارسات التي تتم خارج (بوابة مساند).

وقد جاء العقد المحدث لتلافي الإجراءات التي قد تدعو إلى عدم وضوح العلاقة بين طرفي العقد كخيار العاملة البديلة والتأخير الغير مبرر من قبل مزودي الخدمة، حيث فرض غرامات تصل إلى 30% على المكاتب في حالة التأخير عن مدة العقد والبالغة بحد أقصى 90 يوماً. كما منح العقد المحدث المواطن الحق في استرجاع كامل مبلغ الاستقدام خلال الخمس أيام الأولى من عملية التعاقد دون أي غرامة.


الجدير بالذكر أن التحديث الجديد لمنصة مساند يضم محرك بحث تفاعلي يبرز المكاتب والشركات المتميزة حسب أدائها، ويدعو إلى التنافس فيما بينهم لخدمة المواطن، حيث يعطيه خيارات متعددة، ويمكنه من استعراض العروض المتوفرة للاستقدام وتصفية النتائج لغرض المقارنة من خلال تكلفة الاستقدام، ومدد الاستقدام، وسرعة رد وتفاعل المكاتب، ونسبة قبول المكاتب لطلبات الاستقدام وغيرها.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
05:45 PM

"العمل": إلزام مكاتب وشركات الاستقدام بعقد التوسط الموحد الإلكتروني المحدث بدءاً من 1 يوليو 2019م

التعاقد من خلال برنامج "مساند".. تم معالجة بعض الثغرات السابقة وتعزيز حقوق جميع الأطراف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سعياً إلى تطوير قطاع الاستقدام والعمالة المنزلية، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باعتماد عقد التوسط الموحد الإلكتروني المحدث، وألزمت مكاتب وشركات الاستقدام بالعمل فيه لجميع عمليات الاستقدام، حيث يجب أن يكون التعاقد من خلال برنامج مساند وذلك ابتداء من تاريخ 1 يوليو 2019م.

وجرى تطوير عقد الاستقدام الموحد ومعالجة بعض الثغرات السابقة وتعزيز حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وذلك عن طريق إبرام عملية التعاقد كاملة عن طريق (بوابة مساند) باستخدام العقد الموحد الجديد، ودفع قيمة الاستقدام عبر منصة "مساند"، مما يتيح للوزارة مراقبة جميع عمليات التعاقد والدفع التي تتم بنظام إلكتروني يساهم في سد الثغرات والممارسات التي تتم خارج (بوابة مساند).

وقد جاء العقد المحدث لتلافي الإجراءات التي قد تدعو إلى عدم وضوح العلاقة بين طرفي العقد كخيار العاملة البديلة والتأخير الغير مبرر من قبل مزودي الخدمة، حيث فرض غرامات تصل إلى 30% على المكاتب في حالة التأخير عن مدة العقد والبالغة بحد أقصى 90 يوماً. كما منح العقد المحدث المواطن الحق في استرجاع كامل مبلغ الاستقدام خلال الخمس أيام الأولى من عملية التعاقد دون أي غرامة.


الجدير بالذكر أن التحديث الجديد لمنصة مساند يضم محرك بحث تفاعلي يبرز المكاتب والشركات المتميزة حسب أدائها، ويدعو إلى التنافس فيما بينهم لخدمة المواطن، حيث يعطيه خيارات متعددة، ويمكنه من استعراض العروض المتوفرة للاستقدام وتصفية النتائج لغرض المقارنة من خلال تكلفة الاستقدام، ومدد الاستقدام، وسرعة رد وتفاعل المكاتب، ونسبة قبول المكاتب لطلبات الاستقدام وغيرها.

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