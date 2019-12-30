"البيئة" تعلن استكمال الاستعدادات لإعادة توجيه الإعانة لمدخلات الأعلاف

ضمن الخطة الاستراتيجية لتحسين الكفاءة وتعزيز الأمن الغذائي

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن اكتمال استعداداتها لإطلاق مشروع إعادة توجيه الإعانة لمدخلات الأعلاف؛ ليُدفع الدعم المالي بشكل مباشر لجميع مشروعات الدواجن في السعودية، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع قطاع الدواجن على النمو للوصول إلى تغطية 60 % من طلب السوق المحلية من لحوم الدواجن، و100 % من بيض المائدة.

وتضمن البرنامج إعادة توجيه الدعم المالي لمشاريع الدواجن المرخصة؛ ليُدفع لتلك المشاريع بشكل مباشر، وبحسب نوع المنتج، خلافًا لطريقة الدعم السابقة. وسيبدأ الصرف بنهاية شهر يناير ٢٠٢٠.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة من شأنها تعظيم الفائدة من الدعم الحكومي لرفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتج المحلي لجميع مشروعات إنتاج الدواجن، إضافة إلى المساهمة في استقرار تكلفة أسعار الدواجن للمستهلك النهائي، وتحقيق احترافية القطاع، والمساهمة في التوظيف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية الذي أُطلق في شهر أكتوبر من العام الحالي ٢٠١٩، وذلك بصرف إعانات مربِّي الماشية من خلال توجيه الدعم الحكومي إلى حسابات صغار المربين مباشرة في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لكل ما فيه تطوير للقطاع الزراعي، وتحقيق استدامته.