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بإجمالي 3394.. تسجيل 507 حالات تعافٍ جديدة من كورونا بالشرقية

بالدمام والجبيل والهفوف والخبر والظهران وحفر الباطن والجفر

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل عدد 2186 جديدة بالمملكة، كان نصيب عدد المتعافين بالمنطقة الشرقية بـ 507 حالات، حيث سجلت مدينة الدمام 21، الجبيل 75، الهفوف 357، الخبر 50، الظهران 1، حفر الباطن 1، الجفر 2، ليرتفع عدد المتعافين بالمنطقة إلى 3394 حالة .

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحافي اليومي إن إجمالي حالات التعافي في المملكة 21,869. وأن الصحة السعودية أجرت أكثر من نصف مليون فحص لفيروس كورونا.

وكان محمد العبد العالي قد قال في مؤتمر أمس الخميس حول كورونا: "كلنا مسؤولون، أرجوكم ابتعدوا عن التجمعات، وتقيدوا بالسلوكيات الصحية، ومن أهمها البقاء في المنزل، وترك مسافة آمنة، وارتداء الكمامة القماشية عند الخروج، ومداومة غسل اليدين، وعدم لمس الأسطح والوجه".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بإجمالي 3394.. تسجيل 507 حالات تعافٍ جديدة من كورونا بالشرقية
سبق

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل عدد 2186 جديدة بالمملكة، كان نصيب عدد المتعافين بالمنطقة الشرقية بـ 507 حالات، حيث سجلت مدينة الدمام 21، الجبيل 75، الهفوف 357، الخبر 50، الظهران 1، حفر الباطن 1، الجفر 2، ليرتفع عدد المتعافين بالمنطقة إلى 3394 حالة .

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحافي اليومي إن إجمالي حالات التعافي في المملكة 21,869. وأن الصحة السعودية أجرت أكثر من نصف مليون فحص لفيروس كورونا.

وكان محمد العبد العالي قد قال في مؤتمر أمس الخميس حول كورونا: "كلنا مسؤولون، أرجوكم ابتعدوا عن التجمعات، وتقيدوا بالسلوكيات الصحية، ومن أهمها البقاء في المنزل، وترك مسافة آمنة، وارتداء الكمامة القماشية عند الخروج، ومداومة غسل اليدين، وعدم لمس الأسطح والوجه".

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
09:18 PM

بإجمالي 3394.. تسجيل 507 حالات تعافٍ جديدة من كورونا بالشرقية

بالدمام والجبيل والهفوف والخبر والظهران وحفر الباطن والجفر

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حامد العلي - الدمام
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973

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل عدد 2186 جديدة بالمملكة، كان نصيب عدد المتعافين بالمنطقة الشرقية بـ 507 حالات، حيث سجلت مدينة الدمام 21، الجبيل 75، الهفوف 357، الخبر 50، الظهران 1، حفر الباطن 1، الجفر 2، ليرتفع عدد المتعافين بالمنطقة إلى 3394 حالة .

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحافي اليومي إن إجمالي حالات التعافي في المملكة 21,869. وأن الصحة السعودية أجرت أكثر من نصف مليون فحص لفيروس كورونا.

وكان محمد العبد العالي قد قال في مؤتمر أمس الخميس حول كورونا: "كلنا مسؤولون، أرجوكم ابتعدوا عن التجمعات، وتقيدوا بالسلوكيات الصحية، ومن أهمها البقاء في المنزل، وترك مسافة آمنة، وارتداء الكمامة القماشية عند الخروج، ومداومة غسل اليدين، وعدم لمس الأسطح والوجه".

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