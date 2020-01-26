النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الملح.. هل يقلل الوزن؟ دراسة أمريكية جديدة تثير الجدل من جديد؟

الطعام المالح يحفِّز الشعور بالعطش

أظهرت نتائج دراسة أمريكية أن الأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم من الضروري التقليل من كمية الملح المستهلكة يوميًّا، داحضة في الوقت نفسه الرأي القائل إن الملح يسهم في تخفيض الوزن.

ويدعم السياق السابق ما تفيده المجلة الدولية لارتفاع ضغط الدم بأن الطعام المالح يحفز الشعور بالعطش؛ ما يؤدي إلى تناول كمية كبيرة من السوائل؛ وعليه يُنصح الأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم بالتقليل من استهلاك الملح.

لكن، وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، فقد ظهرت في الفترة الأخيرة معلومات تفيد بأن تناول الصوديوم (أحد عنصري الملح) بكميات كبيرة ليس مضرًّا، بل مفيدًا؛ لأنه قد يساعد على تخفيض الوزن.

وعليه، درس العلماء تأثير مستوى استهلاك الصوديوم في مستوى ضغط الدم استنادًا إلى نتائج الدراسة التي شملت تحليل بيانات 400 مشارك، حصل بعضهم على نظام غذائي، وبموجبها حصل كل من كان يعاني ارتفاع ضغط الدم على توصية بنظام غذائي معيَّن، يناسب كلاً منهم.

وفي نهاية الدراسة توصل العلماء لنتائج التحليل، التي تفيد بأن تخفيض نسبة الصوديوم في طعام البالغين الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم يقلل من الشعور بالعطش وكمية البول اليومية وضغط الدم، ولكنه لا يؤثر في حاجتهم للطاقة الأيضية للحفاظ على وزن ثابت، أي إنه لا يسهم في حرق الدهون وفقدان الوزن.

الملح تخفيض الوزن

الرئيسية/ محطات

اعلان
الملح.. هل يقلل الوزن؟ دراسة أمريكية جديدة تثير الجدل من جديد؟
سبق

أظهرت نتائج دراسة أمريكية أن الأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم من الضروري التقليل من كمية الملح المستهلكة يوميًّا، داحضة في الوقت نفسه الرأي القائل إن الملح يسهم في تخفيض الوزن.

ويدعم السياق السابق ما تفيده المجلة الدولية لارتفاع ضغط الدم بأن الطعام المالح يحفز الشعور بالعطش؛ ما يؤدي إلى تناول كمية كبيرة من السوائل؛ وعليه يُنصح الأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم بالتقليل من استهلاك الملح.

لكن، وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، فقد ظهرت في الفترة الأخيرة معلومات تفيد بأن تناول الصوديوم (أحد عنصري الملح) بكميات كبيرة ليس مضرًّا، بل مفيدًا؛ لأنه قد يساعد على تخفيض الوزن.

وعليه، درس العلماء تأثير مستوى استهلاك الصوديوم في مستوى ضغط الدم استنادًا إلى نتائج الدراسة التي شملت تحليل بيانات 400 مشارك، حصل بعضهم على نظام غذائي، وبموجبها حصل كل من كان يعاني ارتفاع ضغط الدم على توصية بنظام غذائي معيَّن، يناسب كلاً منهم.

وفي نهاية الدراسة توصل العلماء لنتائج التحليل، التي تفيد بأن تخفيض نسبة الصوديوم في طعام البالغين الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم يقلل من الشعور بالعطش وكمية البول اليومية وضغط الدم، ولكنه لا يؤثر في حاجتهم للطاقة الأيضية للحفاظ على وزن ثابت، أي إنه لا يسهم في حرق الدهون وفقدان الوزن.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
08:29 PM

الملح.. هل يقلل الوزن؟ دراسة أمريكية جديدة تثير الجدل من جديد؟

الطعام المالح يحفِّز الشعور بالعطش

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,129

أظهرت نتائج دراسة أمريكية أن الأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم من الضروري التقليل من كمية الملح المستهلكة يوميًّا، داحضة في الوقت نفسه الرأي القائل إن الملح يسهم في تخفيض الوزن.

ويدعم السياق السابق ما تفيده المجلة الدولية لارتفاع ضغط الدم بأن الطعام المالح يحفز الشعور بالعطش؛ ما يؤدي إلى تناول كمية كبيرة من السوائل؛ وعليه يُنصح الأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم بالتقليل من استهلاك الملح.

لكن، وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، فقد ظهرت في الفترة الأخيرة معلومات تفيد بأن تناول الصوديوم (أحد عنصري الملح) بكميات كبيرة ليس مضرًّا، بل مفيدًا؛ لأنه قد يساعد على تخفيض الوزن.

وعليه، درس العلماء تأثير مستوى استهلاك الصوديوم في مستوى ضغط الدم استنادًا إلى نتائج الدراسة التي شملت تحليل بيانات 400 مشارك، حصل بعضهم على نظام غذائي، وبموجبها حصل كل من كان يعاني ارتفاع ضغط الدم على توصية بنظام غذائي معيَّن، يناسب كلاً منهم.

وفي نهاية الدراسة توصل العلماء لنتائج التحليل، التي تفيد بأن تخفيض نسبة الصوديوم في طعام البالغين الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم يقلل من الشعور بالعطش وكمية البول اليومية وضغط الدم، ولكنه لا يؤثر في حاجتهم للطاقة الأيضية للحفاظ على وزن ثابت، أي إنه لا يسهم في حرق الدهون وفقدان الوزن.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,425
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,199
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,630
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,295

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة