الملح.. هل يقلل الوزن؟ دراسة أمريكية جديدة تثير الجدل من جديد؟

الطعام المالح يحفِّز الشعور بالعطش

أظهرت نتائج دراسة أمريكية أن الأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم من الضروري التقليل من كمية الملح المستهلكة يوميًّا، داحضة في الوقت نفسه الرأي القائل إن الملح يسهم في تخفيض الوزن.

ويدعم السياق السابق ما تفيده المجلة الدولية لارتفاع ضغط الدم بأن الطعام المالح يحفز الشعور بالعطش؛ ما يؤدي إلى تناول كمية كبيرة من السوائل؛ وعليه يُنصح الأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم بالتقليل من استهلاك الملح.

لكن، وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، فقد ظهرت في الفترة الأخيرة معلومات تفيد بأن تناول الصوديوم (أحد عنصري الملح) بكميات كبيرة ليس مضرًّا، بل مفيدًا؛ لأنه قد يساعد على تخفيض الوزن.

وعليه، درس العلماء تأثير مستوى استهلاك الصوديوم في مستوى ضغط الدم استنادًا إلى نتائج الدراسة التي شملت تحليل بيانات 400 مشارك، حصل بعضهم على نظام غذائي، وبموجبها حصل كل من كان يعاني ارتفاع ضغط الدم على توصية بنظام غذائي معيَّن، يناسب كلاً منهم.

وفي نهاية الدراسة توصل العلماء لنتائج التحليل، التي تفيد بأن تخفيض نسبة الصوديوم في طعام البالغين الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم يقلل من الشعور بالعطش وكمية البول اليومية وضغط الدم، ولكنه لا يؤثر في حاجتهم للطاقة الأيضية للحفاظ على وزن ثابت، أي إنه لا يسهم في حرق الدهون وفقدان الوزن.