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"أوكرانيا" تنعي قتلى الطائرة المنكوبة.. وصور تُظهر موقع سقوطها

وكالة "تسنيم" الإيرانية تستبق التحقيقات: خلل فني وراء الحادثة!

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقتل كل المسافرين وطاقم الطائرة الأوكرانية، التي تحطمت في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار الإمام الخميني في إيران.

وقال زيلينسكي: إن الطائرة كانت تحوي أكثر من 160 راكبًا؛ مضيفًا أن سفارة بلاده تقوم بتوضيح ملابسات المأساة، وقدّم تعازيه لأقارب الضحايا.

من جهته استبعد الهلال الأحمر الإيراني وجود أي ناجين في الحادثة.

وانتشرت صور أظهرت موقع الكارثة، ووفق "الحرة"؛ فبينما لم يتم تحديد السبب الحقيقي وراء تحطم الطائرة؛ أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن خللًا فنيًّا وراء الحادثة، وأنها سقطت بعد الإقلاع مباشرة.

ويأتي هذا الحادث بالموازاة مع التوتر السائد في المنطقة، إثر إطلاق طهران -فجر الأربعاء- "أكثر من 12 صاروخًا" على قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل بالعراق تضم قوات أمريكية.

أوكرانيا تحطم طائرة أوكرانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أوكرانيا" تنعي قتلى الطائرة المنكوبة.. وصور تُظهر موقع سقوطها
سبق

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقتل كل المسافرين وطاقم الطائرة الأوكرانية، التي تحطمت في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار الإمام الخميني في إيران.

وقال زيلينسكي: إن الطائرة كانت تحوي أكثر من 160 راكبًا؛ مضيفًا أن سفارة بلاده تقوم بتوضيح ملابسات المأساة، وقدّم تعازيه لأقارب الضحايا.

من جهته استبعد الهلال الأحمر الإيراني وجود أي ناجين في الحادثة.

وانتشرت صور أظهرت موقع الكارثة، ووفق "الحرة"؛ فبينما لم يتم تحديد السبب الحقيقي وراء تحطم الطائرة؛ أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن خللًا فنيًّا وراء الحادثة، وأنها سقطت بعد الإقلاع مباشرة.

ويأتي هذا الحادث بالموازاة مع التوتر السائد في المنطقة، إثر إطلاق طهران -فجر الأربعاء- "أكثر من 12 صاروخًا" على قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل بالعراق تضم قوات أمريكية.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
09:48 AM

"أوكرانيا" تنعي قتلى الطائرة المنكوبة.. وصور تُظهر موقع سقوطها

وكالة "تسنيم" الإيرانية تستبق التحقيقات: خلل فني وراء الحادثة!

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقتل كل المسافرين وطاقم الطائرة الأوكرانية، التي تحطمت في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار الإمام الخميني في إيران.

وقال زيلينسكي: إن الطائرة كانت تحوي أكثر من 160 راكبًا؛ مضيفًا أن سفارة بلاده تقوم بتوضيح ملابسات المأساة، وقدّم تعازيه لأقارب الضحايا.

من جهته استبعد الهلال الأحمر الإيراني وجود أي ناجين في الحادثة.

وانتشرت صور أظهرت موقع الكارثة، ووفق "الحرة"؛ فبينما لم يتم تحديد السبب الحقيقي وراء تحطم الطائرة؛ أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن خللًا فنيًّا وراء الحادثة، وأنها سقطت بعد الإقلاع مباشرة.

ويأتي هذا الحادث بالموازاة مع التوتر السائد في المنطقة، إثر إطلاق طهران -فجر الأربعاء- "أكثر من 12 صاروخًا" على قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل بالعراق تضم قوات أمريكية.

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