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تدشين مبنى الخدمات المساندة لمستشفى القوات المسلحة بقاعدة عبدالعزيز الجوية بالظهران

يتكفل القطاع الخاص بقيمته التي تتجاوز 80 مليون ريال.. ويمتد تشغيله إلى 15 عامًا

دشَّن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري، مبنى الخدمات المساندة لمستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

وتفصيلاً، يُعدُّ هذا المشروع باكورة شراكة بين الإدارة العامة للخدمات الصحية والقطاع الخاص في مجال الخدمات المساندة، ويتكفل القطاع الخاص بقيمته التي تتجاوز 80 مليون ريال، ويمتد تشغيله إلى 15 عامًا.

يُذكر أن الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع تسعى لتعزيز مستوى الشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الفرص الاستثمارية بجميع مرافقها، من خلال طرح عدد من المشاريع بنظام BOT خلال عام 2022م، بتكلفة مليار ريال في مجال الخدمات المساندة العامة، والخدمات الطبية المساندة، بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للتخصيص

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تدشين مبنى الخدمات المساندة لمستشفى القوات المسلحة بقاعدة عبدالعزيز الجوية بالظهران
سبق

دشَّن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري، مبنى الخدمات المساندة لمستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

وتفصيلاً، يُعدُّ هذا المشروع باكورة شراكة بين الإدارة العامة للخدمات الصحية والقطاع الخاص في مجال الخدمات المساندة، ويتكفل القطاع الخاص بقيمته التي تتجاوز 80 مليون ريال، ويمتد تشغيله إلى 15 عامًا.

يُذكر أن الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع تسعى لتعزيز مستوى الشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الفرص الاستثمارية بجميع مرافقها، من خلال طرح عدد من المشاريع بنظام BOT خلال عام 2022م، بتكلفة مليار ريال في مجال الخدمات المساندة العامة، والخدمات الطبية المساندة، بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للتخصيص

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
08:31 PM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
11:26 PM

تدشين مبنى الخدمات المساندة لمستشفى القوات المسلحة بقاعدة عبدالعزيز الجوية بالظهران

يتكفل القطاع الخاص بقيمته التي تتجاوز 80 مليون ريال.. ويمتد تشغيله إلى 15 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشَّن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري، مبنى الخدمات المساندة لمستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

وتفصيلاً، يُعدُّ هذا المشروع باكورة شراكة بين الإدارة العامة للخدمات الصحية والقطاع الخاص في مجال الخدمات المساندة، ويتكفل القطاع الخاص بقيمته التي تتجاوز 80 مليون ريال، ويمتد تشغيله إلى 15 عامًا.

يُذكر أن الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع تسعى لتعزيز مستوى الشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الفرص الاستثمارية بجميع مرافقها، من خلال طرح عدد من المشاريع بنظام BOT خلال عام 2022م، بتكلفة مليار ريال في مجال الخدمات المساندة العامة، والخدمات الطبية المساندة، بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للتخصيص

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,820
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,338
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,238
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,273

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