تدشين مبنى الخدمات المساندة لمستشفى القوات المسلحة بقاعدة عبدالعزيز الجوية بالظهران

يتكفل القطاع الخاص بقيمته التي تتجاوز 80 مليون ريال.. ويمتد تشغيله إلى 15 عامًا

دشَّن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري، مبنى الخدمات المساندة لمستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

وتفصيلاً، يُعدُّ هذا المشروع باكورة شراكة بين الإدارة العامة للخدمات الصحية والقطاع الخاص في مجال الخدمات المساندة، ويتكفل القطاع الخاص بقيمته التي تتجاوز 80 مليون ريال، ويمتد تشغيله إلى 15 عامًا.

يُذكر أن الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع تسعى لتعزيز مستوى الشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الفرص الاستثمارية بجميع مرافقها، من خلال طرح عدد من المشاريع بنظام BOT خلال عام 2022م، بتكلفة مليار ريال في مجال الخدمات المساندة العامة، والخدمات الطبية المساندة، بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للتخصيص