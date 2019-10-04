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"خالد بن سلمان": يسعى النظام الإيراني وبكل وقاحة لاستغلال اليمن لمصالحه

حديث نظام طهران عن التهدئة استغلال ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن "التهدئة التي أُعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية؛ كون هذا ما تسعى إليه دوماً، وتأمل أن تطبّق بشكل فعلي، كما أكّد ذلك سيدي سمو ولي العهد- حفظه الله".

وأكّد أن "حديث النظام الايراني عن تهدئة في اليمن، وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، استغلالٌ ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه بعد أن أشعل النظام الايراني الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها".

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، قائلاً "يسعى النظام الإيراني، وبكل وقاحة، لاستغلال اليمن لمصالحه، فمن جهة يلقي باللوم والتهمة على اليمنيين تهرباً من مسؤولية أعماله الإرهابية، ومن جهة أخرى يقلل من قيمة اليمنيين بالحديث نيابة عنهم بأنهم مَن يسعى للتهدئة في اليمن، في اطار حملة التضليل والكذب التي لا تنطلي على أحد".

ونشر نائب وزير الدفاع مقطع فيديو لوزير خارجية إيران، وعلّق عليه قائلاً "ها هو وزير خارجية النظام الايراني، الذي يزعم نظامه حرصه على التهدئة، يحاول الدفاع عن النظام الإيراني عبر تحميل مسؤولية الهجمات على بقيق وخريص لليمنيين بشكل جبان دون أيّ اعتبار لأمن وسلامة واستقرار اليمن".

وقال الأمير خالد بن سلمان "آن الأوان ليقف اليمنيون، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحداً أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أيّ مصالح أخرى".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خالد بن سلمان": يسعى النظام الإيراني وبكل وقاحة لاستغلال اليمن لمصالحه
سبق

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن "التهدئة التي أُعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية؛ كون هذا ما تسعى إليه دوماً، وتأمل أن تطبّق بشكل فعلي، كما أكّد ذلك سيدي سمو ولي العهد- حفظه الله".

وأكّد أن "حديث النظام الايراني عن تهدئة في اليمن، وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، استغلالٌ ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه بعد أن أشعل النظام الايراني الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها".

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، قائلاً "يسعى النظام الإيراني، وبكل وقاحة، لاستغلال اليمن لمصالحه، فمن جهة يلقي باللوم والتهمة على اليمنيين تهرباً من مسؤولية أعماله الإرهابية، ومن جهة أخرى يقلل من قيمة اليمنيين بالحديث نيابة عنهم بأنهم مَن يسعى للتهدئة في اليمن، في اطار حملة التضليل والكذب التي لا تنطلي على أحد".

ونشر نائب وزير الدفاع مقطع فيديو لوزير خارجية إيران، وعلّق عليه قائلاً "ها هو وزير خارجية النظام الايراني، الذي يزعم نظامه حرصه على التهدئة، يحاول الدفاع عن النظام الإيراني عبر تحميل مسؤولية الهجمات على بقيق وخريص لليمنيين بشكل جبان دون أيّ اعتبار لأمن وسلامة واستقرار اليمن".

وقال الأمير خالد بن سلمان "آن الأوان ليقف اليمنيون، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحداً أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أيّ مصالح أخرى".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
01:05 PM

"خالد بن سلمان": يسعى النظام الإيراني وبكل وقاحة لاستغلال اليمن لمصالحه

حديث نظام طهران عن التهدئة استغلال ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن "التهدئة التي أُعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية؛ كون هذا ما تسعى إليه دوماً، وتأمل أن تطبّق بشكل فعلي، كما أكّد ذلك سيدي سمو ولي العهد- حفظه الله".

وأكّد أن "حديث النظام الايراني عن تهدئة في اليمن، وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، استغلالٌ ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه بعد أن أشعل النظام الايراني الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها".

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، قائلاً "يسعى النظام الإيراني، وبكل وقاحة، لاستغلال اليمن لمصالحه، فمن جهة يلقي باللوم والتهمة على اليمنيين تهرباً من مسؤولية أعماله الإرهابية، ومن جهة أخرى يقلل من قيمة اليمنيين بالحديث نيابة عنهم بأنهم مَن يسعى للتهدئة في اليمن، في اطار حملة التضليل والكذب التي لا تنطلي على أحد".

ونشر نائب وزير الدفاع مقطع فيديو لوزير خارجية إيران، وعلّق عليه قائلاً "ها هو وزير خارجية النظام الايراني، الذي يزعم نظامه حرصه على التهدئة، يحاول الدفاع عن النظام الإيراني عبر تحميل مسؤولية الهجمات على بقيق وخريص لليمنيين بشكل جبان دون أيّ اعتبار لأمن وسلامة واستقرار اليمن".

وقال الأمير خالد بن سلمان "آن الأوان ليقف اليمنيون، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحداً أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أيّ مصالح أخرى".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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