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"مدني جازان" تحذّر من التقلبات الجوية على عدد من المحافظات

أكّد ضرورة عدم المخاطرة بقطع السيول والبقاء في الأماكن الآمنة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وأتربة مثارة وتساقط للبَرَد وجريان للسيول مع تدنٍ وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية.

ودعا المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي؛ الجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرّض لمياه الأمطار، وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

وأكّد ضرورة عدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، منبهاً الجميع إلى متابعة قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.

وقال "الغامدي": مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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"مدني جازان" تحذّر من التقلبات الجوية على عدد من المحافظات
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وأتربة مثارة وتساقط للبَرَد وجريان للسيول مع تدنٍ وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية.

ودعا المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي؛ الجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرّض لمياه الأمطار، وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

وأكّد ضرورة عدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، منبهاً الجميع إلى متابعة قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.

وقال "الغامدي": مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
01:37 PM

"مدني جازان" تحذّر من التقلبات الجوية على عدد من المحافظات

أكّد ضرورة عدم المخاطرة بقطع السيول والبقاء في الأماكن الآمنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وأتربة مثارة وتساقط للبَرَد وجريان للسيول مع تدنٍ وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية.

ودعا المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي؛ الجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرّض لمياه الأمطار، وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

وأكّد ضرورة عدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، منبهاً الجميع إلى متابعة قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.

وقال "الغامدي": مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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