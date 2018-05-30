النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة طيبة تطلق برنامجًا صيفيًا لشباب وفتيات المدينة المنورة

لتقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية خلال إجازة الصيف

أطلقت جامعة طيبة، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، برنامجاً صيفياً لشباب وفتيات المدينة المنورة، بعنوان "شباب طيبة".

يهدف البرنامج، إلى تقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية، خلال إجازة الصيف لفئة الأشبال والفتيات والشباب، ويبدأ البرنامج من 15 شوال حتى 13 ذي القعدة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب عبدالرحمن الحربي، أن البرنامج يشمل عدة مسارات منها "الترفيهي، والتطوعي، والسياحي، والتقني".

وقال، إن العمادة تشهد إقبالاً على البرنامج الصيفي من مختلف الأعمار، إذ ترحب العمادة بجميع أبنائها الطلاب والطالبات الراغبين في المشاركة، وشغل أوقاتهم بالنافع وتنمية المهارات لديهم.

وأضاف "الحربي"، أن العمادة خصصت كادراً وظيفياً، لتدريب المسجلين في البرنامج، وأن البرنامج يعد حدثاً تعليمياً ترفيهياً يسعى لربط الطلبة بالمجتمع وتنمية مواهبهم، وربط الطلبة بالتقنية وتزويدهم بالمهارات الشخصية.

كما أفاد أن إقامة البرنامج من الساعة الخامسة والنصف وحتى العاشرة والنصف مساءً لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع (الأحد، الاثنين، الثلاثاء) على مدار أربعة أسابيع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة طيبة تطلق برنامجًا صيفيًا لشباب وفتيات المدينة المنورة
سبق

أطلقت جامعة طيبة، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، برنامجاً صيفياً لشباب وفتيات المدينة المنورة، بعنوان "شباب طيبة".

يهدف البرنامج، إلى تقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية، خلال إجازة الصيف لفئة الأشبال والفتيات والشباب، ويبدأ البرنامج من 15 شوال حتى 13 ذي القعدة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب عبدالرحمن الحربي، أن البرنامج يشمل عدة مسارات منها "الترفيهي، والتطوعي، والسياحي، والتقني".

وقال، إن العمادة تشهد إقبالاً على البرنامج الصيفي من مختلف الأعمار، إذ ترحب العمادة بجميع أبنائها الطلاب والطالبات الراغبين في المشاركة، وشغل أوقاتهم بالنافع وتنمية المهارات لديهم.

وأضاف "الحربي"، أن العمادة خصصت كادراً وظيفياً، لتدريب المسجلين في البرنامج، وأن البرنامج يعد حدثاً تعليمياً ترفيهياً يسعى لربط الطلبة بالمجتمع وتنمية مواهبهم، وربط الطلبة بالتقنية وتزويدهم بالمهارات الشخصية.

كما أفاد أن إقامة البرنامج من الساعة الخامسة والنصف وحتى العاشرة والنصف مساءً لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع (الأحد، الاثنين، الثلاثاء) على مدار أربعة أسابيع.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
05:05 PM

جامعة طيبة تطلق برنامجًا صيفيًا لشباب وفتيات المدينة المنورة

لتقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية خلال إجازة الصيف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
193

أطلقت جامعة طيبة، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، برنامجاً صيفياً لشباب وفتيات المدينة المنورة، بعنوان "شباب طيبة".

يهدف البرنامج، إلى تقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية، خلال إجازة الصيف لفئة الأشبال والفتيات والشباب، ويبدأ البرنامج من 15 شوال حتى 13 ذي القعدة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب عبدالرحمن الحربي، أن البرنامج يشمل عدة مسارات منها "الترفيهي، والتطوعي، والسياحي، والتقني".

وقال، إن العمادة تشهد إقبالاً على البرنامج الصيفي من مختلف الأعمار، إذ ترحب العمادة بجميع أبنائها الطلاب والطالبات الراغبين في المشاركة، وشغل أوقاتهم بالنافع وتنمية المهارات لديهم.

وأضاف "الحربي"، أن العمادة خصصت كادراً وظيفياً، لتدريب المسجلين في البرنامج، وأن البرنامج يعد حدثاً تعليمياً ترفيهياً يسعى لربط الطلبة بالمجتمع وتنمية مواهبهم، وربط الطلبة بالتقنية وتزويدهم بالمهارات الشخصية.

كما أفاد أن إقامة البرنامج من الساعة الخامسة والنصف وحتى العاشرة والنصف مساءً لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع (الأحد، الاثنين، الثلاثاء) على مدار أربعة أسابيع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,139
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,799
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,688
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,398

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة