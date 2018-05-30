جامعة طيبة تطلق برنامجًا صيفيًا لشباب وفتيات المدينة المنورة

لتقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية خلال إجازة الصيف

أطلقت جامعة طيبة، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، برنامجاً صيفياً لشباب وفتيات المدينة المنورة، بعنوان "شباب طيبة".

يهدف البرنامج، إلى تقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية، خلال إجازة الصيف لفئة الأشبال والفتيات والشباب، ويبدأ البرنامج من 15 شوال حتى 13 ذي القعدة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب عبدالرحمن الحربي، أن البرنامج يشمل عدة مسارات منها "الترفيهي، والتطوعي، والسياحي، والتقني".

وقال، إن العمادة تشهد إقبالاً على البرنامج الصيفي من مختلف الأعمار، إذ ترحب العمادة بجميع أبنائها الطلاب والطالبات الراغبين في المشاركة، وشغل أوقاتهم بالنافع وتنمية المهارات لديهم.

وأضاف "الحربي"، أن العمادة خصصت كادراً وظيفياً، لتدريب المسجلين في البرنامج، وأن البرنامج يعد حدثاً تعليمياً ترفيهياً يسعى لربط الطلبة بالمجتمع وتنمية مواهبهم، وربط الطلبة بالتقنية وتزويدهم بالمهارات الشخصية.

كما أفاد أن إقامة البرنامج من الساعة الخامسة والنصف وحتى العاشرة والنصف مساءً لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع (الأحد، الاثنين، الثلاثاء) على مدار أربعة أسابيع.