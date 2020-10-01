النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شينكر": أمريكا ستواصل فرض عقوبات على حلفاء ميليشيا "حزب الله"

الاتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود لن يغير موقف واشنطن

ذكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على اللبنانيين المتحالفين مع ميليشيا حزب الله أو الضالعين في الفساد.

وأضاف "شينكر" أن فرض مزيد من العقوبات لا يزال قائمًا حتى بعد الاتفاق بين إسرائيل ولبنان على إجراء محادثات بوساطة أمريكية بشأن نزاع على الحدود البحرية بينهما، وفقاً لـ"رويترز".

لبنان إسرائيل

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"شينكر": أمريكا ستواصل فرض عقوبات على حلفاء ميليشيا "حزب الله"
سبق

ذكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على اللبنانيين المتحالفين مع ميليشيا حزب الله أو الضالعين في الفساد.

وأضاف "شينكر" أن فرض مزيد من العقوبات لا يزال قائمًا حتى بعد الاتفاق بين إسرائيل ولبنان على إجراء محادثات بوساطة أمريكية بشأن نزاع على الحدود البحرية بينهما، وفقاً لـ"رويترز".

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
08:28 PM

"شينكر": أمريكا ستواصل فرض عقوبات على حلفاء ميليشيا "حزب الله"

الاتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود لن يغير موقف واشنطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
24

ذكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على اللبنانيين المتحالفين مع ميليشيا حزب الله أو الضالعين في الفساد.

وأضاف "شينكر" أن فرض مزيد من العقوبات لا يزال قائمًا حتى بعد الاتفاق بين إسرائيل ولبنان على إجراء محادثات بوساطة أمريكية بشأن نزاع على الحدود البحرية بينهما، وفقاً لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,525
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,213
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,317
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,010

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة