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النائب العام: الميزانية تؤكد كفاءة الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات الجائحة

قال: تؤكد كذلك استمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات

رفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي 1442هـ- 1443هـ.

وقال النائب العام: إن أرقام الميزانية المباركة لهذا العام تعكس كفاءة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتؤكد كذلك استمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات في سياق مسيرة التنمية والتطوير لتحقيق رؤية المملكة (2030).

ونوّه المعجب بمضامين توجيهات القيادة الرشيدة، بأن تعطى هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين، وتنفيذ المشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيدًا من فرص العمل، والاستمرار في محاربة الفساد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والتنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية.

وختم الشيخ المعجب تصريحه سائلًا الله تعالى أن يُديم على هذا الوطن الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يُديم عزهما، ويُمدهما بالتوفيق.

النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النائب العام: الميزانية تؤكد كفاءة الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات الجائحة
سبق

رفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي 1442هـ- 1443هـ.

وقال النائب العام: إن أرقام الميزانية المباركة لهذا العام تعكس كفاءة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتؤكد كذلك استمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات في سياق مسيرة التنمية والتطوير لتحقيق رؤية المملكة (2030).

ونوّه المعجب بمضامين توجيهات القيادة الرشيدة، بأن تعطى هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين، وتنفيذ المشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيدًا من فرص العمل، والاستمرار في محاربة الفساد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والتنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية.

وختم الشيخ المعجب تصريحه سائلًا الله تعالى أن يُديم على هذا الوطن الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يُديم عزهما، ويُمدهما بالتوفيق.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
11:25 AM

النائب العام: الميزانية تؤكد كفاءة الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات الجائحة

قال: تؤكد كذلك استمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي 1442هـ- 1443هـ.

وقال النائب العام: إن أرقام الميزانية المباركة لهذا العام تعكس كفاءة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتؤكد كذلك استمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات في سياق مسيرة التنمية والتطوير لتحقيق رؤية المملكة (2030).

ونوّه المعجب بمضامين توجيهات القيادة الرشيدة، بأن تعطى هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين، وتنفيذ المشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيدًا من فرص العمل، والاستمرار في محاربة الفساد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والتنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية.

وختم الشيخ المعجب تصريحه سائلًا الله تعالى أن يُديم على هذا الوطن الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يُديم عزهما، ويُمدهما بالتوفيق.

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