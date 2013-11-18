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البحرية الأمريكية تمهل جنودها غير الملقحين 5 أيام للتطعيم أو إنهاء خدمتهم

معدل الحصول على اللقاحات بلغ 94%

أمهلت البحرية الأمريكية اليوم الأربعاء جنودها غير الحاصلين على لقاحات "كورونا" خمسة أيام للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، أو مواجهة إنهاء خدمتهم.

وبيّت قيادة البحرية أنها لا تزال تراجع طلبات الإعفاء من الحصول على اللقاح لأسباب صحية أو دينية، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

وأشارت إلى أنه حتى الأسبوع الماضي وافقت على 6 إعفاءات طبية دون الموافقة على أي إعفاءات دينية.

ويبلغ معدل التطعيم للجيش الأمريكي نحو 94 في المئة، وآخر موعد للتلقيح لصنوف القوات غير البحرية والجوية كافة هو 15 ديسمبر، بحسب أحدث البيانات.

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البحرية الأمريكية تمهل جنودها غير الملقحين 5 أيام للتطعيم أو إنهاء خدمتهم
سبق

أمهلت البحرية الأمريكية اليوم الأربعاء جنودها غير الحاصلين على لقاحات "كورونا" خمسة أيام للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، أو مواجهة إنهاء خدمتهم.

وبيّت قيادة البحرية أنها لا تزال تراجع طلبات الإعفاء من الحصول على اللقاح لأسباب صحية أو دينية، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

وأشارت إلى أنه حتى الأسبوع الماضي وافقت على 6 إعفاءات طبية دون الموافقة على أي إعفاءات دينية.

ويبلغ معدل التطعيم للجيش الأمريكي نحو 94 في المئة، وآخر موعد للتلقيح لصنوف القوات غير البحرية والجوية كافة هو 15 ديسمبر، بحسب أحدث البيانات.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
08:51 PM

البحرية الأمريكية تمهل جنودها غير الملقحين 5 أيام للتطعيم أو إنهاء خدمتهم

معدل الحصول على اللقاحات بلغ 94%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمهلت البحرية الأمريكية اليوم الأربعاء جنودها غير الحاصلين على لقاحات "كورونا" خمسة أيام للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، أو مواجهة إنهاء خدمتهم.

وبيّت قيادة البحرية أنها لا تزال تراجع طلبات الإعفاء من الحصول على اللقاح لأسباب صحية أو دينية، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

وأشارت إلى أنه حتى الأسبوع الماضي وافقت على 6 إعفاءات طبية دون الموافقة على أي إعفاءات دينية.

ويبلغ معدل التطعيم للجيش الأمريكي نحو 94 في المئة، وآخر موعد للتلقيح لصنوف القوات غير البحرية والجوية كافة هو 15 ديسمبر، بحسب أحدث البيانات.

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