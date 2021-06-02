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مصر تستهدف تطعيم 40% من سكانها ضد "كورونا" مع نهاية 2021

2.5 مليون حصلوا على اللقاح

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في كلمة بثها التلفزيون، اليوم (الأربعاء)، أن مصر تستهدف تطعيم 40 في المئة من السكان ضد مرض "كوفيد-19" بنهاية 2021.

وبيّن "مدبولي" أنه بحلول نهاية يوم سيكون قد تم تطعيم 2.5 مليون من بين ستة ملايين سجلوا أسماءهم على منصة حكومية للتطعيم؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأشار إلى أن الدفعة الأولى من اللقاحات المصنعة محليًّا ستكون متاحة في يوليو (تموز) المقبل.

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مصر تستهدف تطعيم 40% من سكانها ضد "كورونا" مع نهاية 2021
سبق

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في كلمة بثها التلفزيون، اليوم (الأربعاء)، أن مصر تستهدف تطعيم 40 في المئة من السكان ضد مرض "كوفيد-19" بنهاية 2021.

وبيّن "مدبولي" أنه بحلول نهاية يوم سيكون قد تم تطعيم 2.5 مليون من بين ستة ملايين سجلوا أسماءهم على منصة حكومية للتطعيم؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأشار إلى أن الدفعة الأولى من اللقاحات المصنعة محليًّا ستكون متاحة في يوليو (تموز) المقبل.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
04:56 PM

مصر تستهدف تطعيم 40% من سكانها ضد "كورونا" مع نهاية 2021

2.5 مليون حصلوا على اللقاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في كلمة بثها التلفزيون، اليوم (الأربعاء)، أن مصر تستهدف تطعيم 40 في المئة من السكان ضد مرض "كوفيد-19" بنهاية 2021.

وبيّن "مدبولي" أنه بحلول نهاية يوم سيكون قد تم تطعيم 2.5 مليون من بين ستة ملايين سجلوا أسماءهم على منصة حكومية للتطعيم؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأشار إلى أن الدفعة الأولى من اللقاحات المصنعة محليًّا ستكون متاحة في يوليو (تموز) المقبل.

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