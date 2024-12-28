"مكافحة المخدرات" تضبط 2 كلجم "كوكائين" و9 كلجم مواد مخدرة في منزل بجدة

بحوزة 5 أشخاص من الجنسية التشادية والنتجيرية وتم إيقافهم وإحالتهم للنيابة العامة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عن أن المتابعة الأمنية لجرائم ترويج المخدرات أسفرت عن ضبط 2 كيلوجرام من مادة الكوكائين المخدر، وتسعة كيلوجرامات من مواد خاضعة لتنظيم التداول الطبي في أحد المنازل بمحافظة جدة، بحوزة خمسة أشخاص، هم: مخالف ومخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسيتين التشادية والنيجيرية، ومقيمتان من الجنسية النيجيرية، ووافدة بتأشيرة زيارة من الجنسية النيجيرية، وجرى إيقافهم.

وقد اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلوا إلى النيابة العامة.