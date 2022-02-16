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سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا في بغداد

أدت إلى إلحاق أضرار دون خسائر بشرية

سقطت ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء, فيما سقط صاروخ رابع في مكان آخر شرق العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم، في بيان، بأن 4 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في العاصمة بغداد، البارحة، ثلاثة منها داخل المنطقة الخضراء، فيما سقط الرابع على مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي بجانب بناية كلية الشرطة في شارع فلسطين بشرق بغداد.

وأوضح البيان أن الصواريخ أدت إلى إلحاق أضرار بعجلة وخيم ومواد احتياطية، من دون وقوع خسائر بشرية.

أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت بغداد

الرئيسية/ أخبار العالم

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سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا في بغداد
سبق

سقطت ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء, فيما سقط صاروخ رابع في مكان آخر شرق العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم، في بيان، بأن 4 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في العاصمة بغداد، البارحة، ثلاثة منها داخل المنطقة الخضراء، فيما سقط الرابع على مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي بجانب بناية كلية الشرطة في شارع فلسطين بشرق بغداد.

وأوضح البيان أن الصواريخ أدت إلى إلحاق أضرار بعجلة وخيم ومواد احتياطية، من دون وقوع خسائر بشرية.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
11:20 AM

سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا في بغداد

أدت إلى إلحاق أضرار دون خسائر بشرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سقطت ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء, فيما سقط صاروخ رابع في مكان آخر شرق العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم، في بيان، بأن 4 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في العاصمة بغداد، البارحة، ثلاثة منها داخل المنطقة الخضراء، فيما سقط الرابع على مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي بجانب بناية كلية الشرطة في شارع فلسطين بشرق بغداد.

وأوضح البيان أن الصواريخ أدت إلى إلحاق أضرار بعجلة وخيم ومواد احتياطية، من دون وقوع خسائر بشرية.

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