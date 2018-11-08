انطلاق بطولة الأولمبياد الخاص لرفع الأثقال وألعاب القوى بالرياض

بمشاركة 127 لاعباً

انطلقت اليوم الخميس بطولة الأندية والهيئات للأولمبياد الخاص بمنطقة الرياض لرفع الأثقال وألعاب القوى على الصالة الرياضية باللجنة البارالمبية ومضمار ملعب معهد إعداد القادة ضمن البرنامج الزمني الداخلي للبارالمبية.

وشارك في منافسات ألعاب القوى 80 لاعباً تنافسوا في 4 مسابقات هي الجري لمسافتي 100 و50 متراً والوثب الطويل ورمي الكرة الخفيفة, على أن تختتم الجمعة المنافسات بإقامة سباقي 200 و400 متر .

وشارك في منافسات رفع الأثقال التي أقيمت بصالة اللجنة البارالمبية 47 رباعاً يمثلون 13 نادياً وهيئة تنافسوا في أوزان ( 53 , 59 , 66 , 74 , 83 , 93 , 105 , 120 , وأكبر من 120 كجم.