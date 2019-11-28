"ملهم السعوديين".. الإمارات تكتب بأحرف النور عن ولي العهد و"البيان" تبين

ذكّرت بكلماته وقالت: غيّر وجه السعودية وسيحول المملكة لدولة استثمارية كبرى

حَظِيت زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإمارات بتغطية واسعة في القنوات والصحف هناك تقديرًا لحجم الحدث، واحتفاءً بالضيف القادم لهم؛ فحرصت الصحف الإماراتية على تسليط الضوء على العلاقة الثنائية التي تجمع السعودية والإمارات وتقاسم الرؤى والمصير المشترك ومواجهة التحديات بالمنطقة أو العالم والتحالف الذي تَشكل من الجانبين نتيجة اتفاق المواقف والجيرة الخليجية ونصرة قضايا الوطن العربي.

فحرصت صحيفة "البيان" الإماراتية على تسليط الضوء على شخصية الأمير محمد بن سلمان وقصة نجاحه عبر فيديو قصير عنونته بـ"ملهم السعوديين"، وكيف تدرّج ليتسلم ولاية العهد، حتى حَظِيَ بقبول شعبي ودولي، وأكدت أن طموحه سيحول الشرق الأوسط "لأوروبا الجديدة"؛ مستشهدين بمقولته: "لدينا جيل دائمًا نضرب به المثل، ولدى السعوديين همة مثل جبل طويق، وهمة السعوديين لن تنكسر حتى ينهد هذا الجبل ويتساوى بالأرض".

وعرّجت على مسيرته وكيف أحدث تغييرات في الوجه الثقافي والاجتماعي بالسعودية بإحداث جملة تغييرات وإصلاحات، وقالت: "الأمير محمد يتقدم بخطوات مدروسة ليكمل طريق التنمية والازدهار؛ ليحول السعودية من دولة نفطية إلى دولة استثمارية كبرى".