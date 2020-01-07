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محطة لتنقية المياه بسد وادي ضمد بقيمة 83 مليونًا يدشنها أمير جازان

بسعة 20 ألف متر مربع.. وتخدم محافظات العيدابي والداير بني مالك وفيفا

دشَّن أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم محطة تنقية المياه بسد وادي ضمد، وذلك ضمن جولته التفقدية لمحافظة العيدابي التي سيدشن خلالها فعاليات مهرجان العسل الخامس، ويفتتح عددًا من المشروعات التنموية بالمحافظة.

وفور وصول أمير جازان مقر المحطة قام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بافتتاح المشروع، مستمعًا لشرح مفصل من الرئيس التشغيلي للقطاع الجنوبي بالشركة الوطنية للمياه المهندس عبدالله بن سعيد العمري، والمدير العام لخدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر، عن المحطة التي تبلغ قيمتها الإجمالية ٨٣ مليون ريال بسعة ٢٠ ألف متر مربع، وتخدم محافظات العيدابي والداير بني مالك وفيفا.

بعد ذلك اطلع أمير منطقة جازان على المشروعات التابعة للإدارة العامة لخدمات المياه بجازان في المحافظة التي شملت ثلاثة مشروعات، جرى طرحها في مجالات تنفيذ الخطوط الناقلة ووحدات الضخ لإيصال مياه الآبار من وادي ضمد إلى المحطة، ومن وادي عمود إلى مركز عمود، وحفر 10 آبار يدوية بوادي ضمد، وتنفيذ سد وادي ضمد الجوفي بمبلغ إجمالي ٦٨ مليون ريال، إلى جانب مشروع تنفيذ الخط الناقل من المحطة إلى محافظتَي الداير بني مالك والعيدابي، الذي تجري ترسيته بأكثر من ٢٦ مليون ريال، ومشروع تنفيذ مأخذ المياه الخام على سد وادي ضمد الجاري تنفيذه بمبلغ ٢٥ مليون ريال.

عقب ذلك قام بجولة على المحطة، اطلع خلالها على ما تتضمنه من إمكانيات وفرتها القيادة الرشيدة -أيدها الله- خدمة لأبناء المحافظة ومحافظات القطاع بوجه عام.


حضر حفل التدشين وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي، ومحافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، وعدد من المسؤولين.

جازان أمير جازان الأمير محمد بن ناصر محطة تقنية المياه سد وادي ضمد العيدابي مهرجان العسل الخامس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محطة لتنقية المياه بسد وادي ضمد بقيمة 83 مليونًا يدشنها أمير جازان
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دشَّن أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم محطة تنقية المياه بسد وادي ضمد، وذلك ضمن جولته التفقدية لمحافظة العيدابي التي سيدشن خلالها فعاليات مهرجان العسل الخامس، ويفتتح عددًا من المشروعات التنموية بالمحافظة.

وفور وصول أمير جازان مقر المحطة قام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بافتتاح المشروع، مستمعًا لشرح مفصل من الرئيس التشغيلي للقطاع الجنوبي بالشركة الوطنية للمياه المهندس عبدالله بن سعيد العمري، والمدير العام لخدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر، عن المحطة التي تبلغ قيمتها الإجمالية ٨٣ مليون ريال بسعة ٢٠ ألف متر مربع، وتخدم محافظات العيدابي والداير بني مالك وفيفا.

بعد ذلك اطلع أمير منطقة جازان على المشروعات التابعة للإدارة العامة لخدمات المياه بجازان في المحافظة التي شملت ثلاثة مشروعات، جرى طرحها في مجالات تنفيذ الخطوط الناقلة ووحدات الضخ لإيصال مياه الآبار من وادي ضمد إلى المحطة، ومن وادي عمود إلى مركز عمود، وحفر 10 آبار يدوية بوادي ضمد، وتنفيذ سد وادي ضمد الجوفي بمبلغ إجمالي ٦٨ مليون ريال، إلى جانب مشروع تنفيذ الخط الناقل من المحطة إلى محافظتَي الداير بني مالك والعيدابي، الذي تجري ترسيته بأكثر من ٢٦ مليون ريال، ومشروع تنفيذ مأخذ المياه الخام على سد وادي ضمد الجاري تنفيذه بمبلغ ٢٥ مليون ريال.

عقب ذلك قام بجولة على المحطة، اطلع خلالها على ما تتضمنه من إمكانيات وفرتها القيادة الرشيدة -أيدها الله- خدمة لأبناء المحافظة ومحافظات القطاع بوجه عام.


حضر حفل التدشين وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي، ومحافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، وعدد من المسؤولين.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
11:17 PM

محطة لتنقية المياه بسد وادي ضمد بقيمة 83 مليونًا يدشنها أمير جازان

بسعة 20 ألف متر مربع.. وتخدم محافظات العيدابي والداير بني مالك وفيفا

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فهد كاملي - جازان
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دشَّن أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم محطة تنقية المياه بسد وادي ضمد، وذلك ضمن جولته التفقدية لمحافظة العيدابي التي سيدشن خلالها فعاليات مهرجان العسل الخامس، ويفتتح عددًا من المشروعات التنموية بالمحافظة.

وفور وصول أمير جازان مقر المحطة قام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بافتتاح المشروع، مستمعًا لشرح مفصل من الرئيس التشغيلي للقطاع الجنوبي بالشركة الوطنية للمياه المهندس عبدالله بن سعيد العمري، والمدير العام لخدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر، عن المحطة التي تبلغ قيمتها الإجمالية ٨٣ مليون ريال بسعة ٢٠ ألف متر مربع، وتخدم محافظات العيدابي والداير بني مالك وفيفا.

بعد ذلك اطلع أمير منطقة جازان على المشروعات التابعة للإدارة العامة لخدمات المياه بجازان في المحافظة التي شملت ثلاثة مشروعات، جرى طرحها في مجالات تنفيذ الخطوط الناقلة ووحدات الضخ لإيصال مياه الآبار من وادي ضمد إلى المحطة، ومن وادي عمود إلى مركز عمود، وحفر 10 آبار يدوية بوادي ضمد، وتنفيذ سد وادي ضمد الجوفي بمبلغ إجمالي ٦٨ مليون ريال، إلى جانب مشروع تنفيذ الخط الناقل من المحطة إلى محافظتَي الداير بني مالك والعيدابي، الذي تجري ترسيته بأكثر من ٢٦ مليون ريال، ومشروع تنفيذ مأخذ المياه الخام على سد وادي ضمد الجاري تنفيذه بمبلغ ٢٥ مليون ريال.

عقب ذلك قام بجولة على المحطة، اطلع خلالها على ما تتضمنه من إمكانيات وفرتها القيادة الرشيدة -أيدها الله- خدمة لأبناء المحافظة ومحافظات القطاع بوجه عام.


حضر حفل التدشين وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي، ومحافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، وعدد من المسؤولين.

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