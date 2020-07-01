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"فولكسفاجن" تعلق خطط إنشاء مصنع في تركيا

أرجعت السبب إلى ضبابية كورونا

أعلن مسؤول تركي، اليوم الأربعاء، أن شركة "فولكسفاجن" علقت خططاً بشأن مصنع جديد في تركيا؛ بسبب الضبابية الناجمة عن فيروس كورونا.

وأشار المسؤول إلى أن الشركة قد تعيد تقييم الأمر بمجرد احتواء الجائحة، وفقاً لـ"رويترز".

وأرجأت "فولكسفاجن" في أكتوبر من العام الماضي اتخاذ قرار بشأن المصنع في ظل انتقاد دولي، فيما يتعلق بعمليات البلاد العسكرية في سوريا.

شركة فولكسفاجن تركيا

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"فولكسفاجن" تعلق خطط إنشاء مصنع في تركيا
سبق

أعلن مسؤول تركي، اليوم الأربعاء، أن شركة "فولكسفاجن" علقت خططاً بشأن مصنع جديد في تركيا؛ بسبب الضبابية الناجمة عن فيروس كورونا.

وأشار المسؤول إلى أن الشركة قد تعيد تقييم الأمر بمجرد احتواء الجائحة، وفقاً لـ"رويترز".

وأرجأت "فولكسفاجن" في أكتوبر من العام الماضي اتخاذ قرار بشأن المصنع في ظل انتقاد دولي، فيما يتعلق بعمليات البلاد العسكرية في سوريا.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
02:39 PM

"فولكسفاجن" تعلق خطط إنشاء مصنع في تركيا

أرجعت السبب إلى ضبابية كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مسؤول تركي، اليوم الأربعاء، أن شركة "فولكسفاجن" علقت خططاً بشأن مصنع جديد في تركيا؛ بسبب الضبابية الناجمة عن فيروس كورونا.

وأشار المسؤول إلى أن الشركة قد تعيد تقييم الأمر بمجرد احتواء الجائحة، وفقاً لـ"رويترز".

وأرجأت "فولكسفاجن" في أكتوبر من العام الماضي اتخاذ قرار بشأن المصنع في ظل انتقاد دولي، فيما يتعلق بعمليات البلاد العسكرية في سوريا.

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