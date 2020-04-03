مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 263 سلة غذائية للمتضررين من السيول في "دار سعد" بعدن

يوزع 400 سلة للنازحين من الجوف إلى مأرب

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، 263 سلة غذائية للنازحين والمتضررين من كارثة السيول في مخيم عمار بن ياسر بمديرية دار سعد بمحافظة عدن، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 1.578 نازحًا ومتضررًا.

يأتي ذلك في إطار التدخل العاجل لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المتضررين من السيول والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 400 سلة غذائية للنازحين من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 2.400 نازح ومتضرر.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة -ممثلة في المركز- للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.