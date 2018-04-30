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"ابن مساعد": لم استفد من لقب "الأمير".. وأخي عبدالله يجمع الفلوس وأنا أنفقها.. وحذرت من "الجزيرة" قبل 20 عامًا

قال: "الهلال" أبعدني عن الأمسيات الشعرية.. ونشأت في بيروت كأي طفل عادي

‏أرجع الأمير عبدالرحمن بن مساعد، حفظه للقرآن الكريم، إلى كثرة تلاوته وقراءته له، وذلك على يد والده - رحمه الله – الذي كان يختم في رمضان 10 مرات، مشيرًا إلى أنه تعلم اللغة العربية السليمة من القرآن الكريم ثم من والده.

وفي التفاصيل، قال "ابن مساعد" لبرنامج "ياهلا": حفظت القرآن كاملاً من كثرة قراءتي له، لكن الآن يتفلّت مني لأن الواحد استغفر الله لم يعد يقرأ بكثرة وكثافة ولكن في رمضان استرجعه إذ إن حافظتي وذاكرتي قوية ولله الحمد.

وأضاف عن برنامجه مع القرآن في رمضان: كنا علي سبيل المثال نختم 10 مرات في شهر رمضان؛ نقرأ بعد الفجر فترة ساعتين ومن الظهر للعصر ومن العصر للمغرب.

وقال إن والده رحمه الله كان متمكنًا في اللغة العربية وعندما كان يقرأ القرآن بصوت عالٍ وكان أي خطأ في تشكيل الآية يعاقبه عليها عقابًا فوريًا فـ"كتفي صارت زرقاء من كثرة القرص".

وتابع : لم أستفد من لقب "الأمير" ولا استخدمه كثيرًا.. أنا في جميع تعاملاتي الشخصية عبدالرحمن بن مساعد فقط، وأعتز باللقب من جانب واحد: هو أنني ورثته من رجل عظيم هو الملك عبدالعزيز رحمه الله.

‏وعن موقفه من قناة الجزيرة القطرية قال: حذرت من قناة الجزيرة قبل 20 عامًا ، وأتمنى ألا تغلق، بل أن تعمم، فالعدو الذي بلا منطق يضيف لحجّتك ولا يضعفها.

وأكد في هذا الصدد، فشل قناة الجزيرة وزوال قشرة المهنية عنها، مشيرًا إلى أنها كانت قبل المقاطعة تغرد في السرب نفسه مع التحالف لأنها كانت جزءًا منه، وعندما استبعدت قطر من التحالف أصبحت الجزيرة كأنها قناة المسيرة اليمنية الموالية للحوثي.

‏وعن والده رحمه الله قال: افتقدت نفسي عندما رحل والدي، دعاؤه لي كان سلاحًا عظيمًا اختفى من حياتي.. والوالدة الله يطوّل عمرها هي الطيبة والطمأنينة والأمان، إذا ضاق صدري أروح أشوف أمي".

‏‏ولفت إلى أن رئاسته لنادي الهلال هي من أبعدته عن الأمسيات الشعرية، ‏مقرًا بفشله في أكثر من تجربة تجارية، وقال مازحًا: "أصبح هناك بيني وبين أخي عبدالله اتفاق، هو يجيب الفلوس وأنا أنفقها".

وعن طفولته قال:"نشأت في بيروت نشأة بسيطة كنشأة أي طفل عربي عادي، وتعلمت من هذه النشأة قبول الاختلاف والآخر".

‏وأكد ابن مساعد أن لديه من الشهرة والأضواء ما يكفيه للتوزيع على الآخرين فأنا "لا أحتاج إلى الكلام في السياسة حتى ألفت الأنظار".

‏‏وعن كثرة متابعيه في تويتر قال: "دخلت تويتر وأنا رئيس الهلال، وطبيعي أن يكون لك متابعون كثر وأنت رئيس هذا النادي، وبعضهم يتابعني لأنه يستفزه أو يثيره ما أطرح".

وخلال الحلقة ‏قرأ الأمير عبدالرحمن بن_مساعد برنامج "ياهلا" قصيدته في ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان ومطلعها:


اصعد بعزمك إن المجد متصلُ

‏وهل تمل صعودا أيها البطلُ؟

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن مساعد": لم استفد من لقب "الأمير".. وأخي عبدالله يجمع الفلوس وأنا أنفقها.. وحذرت من "الجزيرة" قبل 20 عامًا
سبق

‏أرجع الأمير عبدالرحمن بن مساعد، حفظه للقرآن الكريم، إلى كثرة تلاوته وقراءته له، وذلك على يد والده - رحمه الله – الذي كان يختم في رمضان 10 مرات، مشيرًا إلى أنه تعلم اللغة العربية السليمة من القرآن الكريم ثم من والده.

وفي التفاصيل، قال "ابن مساعد" لبرنامج "ياهلا": حفظت القرآن كاملاً من كثرة قراءتي له، لكن الآن يتفلّت مني لأن الواحد استغفر الله لم يعد يقرأ بكثرة وكثافة ولكن في رمضان استرجعه إذ إن حافظتي وذاكرتي قوية ولله الحمد.

وأضاف عن برنامجه مع القرآن في رمضان: كنا علي سبيل المثال نختم 10 مرات في شهر رمضان؛ نقرأ بعد الفجر فترة ساعتين ومن الظهر للعصر ومن العصر للمغرب.

وقال إن والده رحمه الله كان متمكنًا في اللغة العربية وعندما كان يقرأ القرآن بصوت عالٍ وكان أي خطأ في تشكيل الآية يعاقبه عليها عقابًا فوريًا فـ"كتفي صارت زرقاء من كثرة القرص".

وتابع : لم أستفد من لقب "الأمير" ولا استخدمه كثيرًا.. أنا في جميع تعاملاتي الشخصية عبدالرحمن بن مساعد فقط، وأعتز باللقب من جانب واحد: هو أنني ورثته من رجل عظيم هو الملك عبدالعزيز رحمه الله.

‏وعن موقفه من قناة الجزيرة القطرية قال: حذرت من قناة الجزيرة قبل 20 عامًا ، وأتمنى ألا تغلق، بل أن تعمم، فالعدو الذي بلا منطق يضيف لحجّتك ولا يضعفها.

وأكد في هذا الصدد، فشل قناة الجزيرة وزوال قشرة المهنية عنها، مشيرًا إلى أنها كانت قبل المقاطعة تغرد في السرب نفسه مع التحالف لأنها كانت جزءًا منه، وعندما استبعدت قطر من التحالف أصبحت الجزيرة كأنها قناة المسيرة اليمنية الموالية للحوثي.

‏وعن والده رحمه الله قال: افتقدت نفسي عندما رحل والدي، دعاؤه لي كان سلاحًا عظيمًا اختفى من حياتي.. والوالدة الله يطوّل عمرها هي الطيبة والطمأنينة والأمان، إذا ضاق صدري أروح أشوف أمي".

‏‏ولفت إلى أن رئاسته لنادي الهلال هي من أبعدته عن الأمسيات الشعرية، ‏مقرًا بفشله في أكثر من تجربة تجارية، وقال مازحًا: "أصبح هناك بيني وبين أخي عبدالله اتفاق، هو يجيب الفلوس وأنا أنفقها".

وعن طفولته قال:"نشأت في بيروت نشأة بسيطة كنشأة أي طفل عربي عادي، وتعلمت من هذه النشأة قبول الاختلاف والآخر".

‏وأكد ابن مساعد أن لديه من الشهرة والأضواء ما يكفيه للتوزيع على الآخرين فأنا "لا أحتاج إلى الكلام في السياسة حتى ألفت الأنظار".

‏‏وعن كثرة متابعيه في تويتر قال: "دخلت تويتر وأنا رئيس الهلال، وطبيعي أن يكون لك متابعون كثر وأنت رئيس هذا النادي، وبعضهم يتابعني لأنه يستفزه أو يثيره ما أطرح".

وخلال الحلقة ‏قرأ الأمير عبدالرحمن بن_مساعد برنامج "ياهلا" قصيدته في ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان ومطلعها:


اصعد بعزمك إن المجد متصلُ

‏وهل تمل صعودا أيها البطلُ؟

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
11:54 PM

"ابن مساعد": لم استفد من لقب "الأمير".. وأخي عبدالله يجمع الفلوس وأنا أنفقها.. وحذرت من "الجزيرة" قبل 20 عامًا

قال: "الهلال" أبعدني عن الأمسيات الشعرية.. ونشأت في بيروت كأي طفل عادي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
2,651

‏أرجع الأمير عبدالرحمن بن مساعد، حفظه للقرآن الكريم، إلى كثرة تلاوته وقراءته له، وذلك على يد والده - رحمه الله – الذي كان يختم في رمضان 10 مرات، مشيرًا إلى أنه تعلم اللغة العربية السليمة من القرآن الكريم ثم من والده.

وفي التفاصيل، قال "ابن مساعد" لبرنامج "ياهلا": حفظت القرآن كاملاً من كثرة قراءتي له، لكن الآن يتفلّت مني لأن الواحد استغفر الله لم يعد يقرأ بكثرة وكثافة ولكن في رمضان استرجعه إذ إن حافظتي وذاكرتي قوية ولله الحمد.

وأضاف عن برنامجه مع القرآن في رمضان: كنا علي سبيل المثال نختم 10 مرات في شهر رمضان؛ نقرأ بعد الفجر فترة ساعتين ومن الظهر للعصر ومن العصر للمغرب.

وقال إن والده رحمه الله كان متمكنًا في اللغة العربية وعندما كان يقرأ القرآن بصوت عالٍ وكان أي خطأ في تشكيل الآية يعاقبه عليها عقابًا فوريًا فـ"كتفي صارت زرقاء من كثرة القرص".

وتابع : لم أستفد من لقب "الأمير" ولا استخدمه كثيرًا.. أنا في جميع تعاملاتي الشخصية عبدالرحمن بن مساعد فقط، وأعتز باللقب من جانب واحد: هو أنني ورثته من رجل عظيم هو الملك عبدالعزيز رحمه الله.

‏وعن موقفه من قناة الجزيرة القطرية قال: حذرت من قناة الجزيرة قبل 20 عامًا ، وأتمنى ألا تغلق، بل أن تعمم، فالعدو الذي بلا منطق يضيف لحجّتك ولا يضعفها.

وأكد في هذا الصدد، فشل قناة الجزيرة وزوال قشرة المهنية عنها، مشيرًا إلى أنها كانت قبل المقاطعة تغرد في السرب نفسه مع التحالف لأنها كانت جزءًا منه، وعندما استبعدت قطر من التحالف أصبحت الجزيرة كأنها قناة المسيرة اليمنية الموالية للحوثي.

‏وعن والده رحمه الله قال: افتقدت نفسي عندما رحل والدي، دعاؤه لي كان سلاحًا عظيمًا اختفى من حياتي.. والوالدة الله يطوّل عمرها هي الطيبة والطمأنينة والأمان، إذا ضاق صدري أروح أشوف أمي".

‏‏ولفت إلى أن رئاسته لنادي الهلال هي من أبعدته عن الأمسيات الشعرية، ‏مقرًا بفشله في أكثر من تجربة تجارية، وقال مازحًا: "أصبح هناك بيني وبين أخي عبدالله اتفاق، هو يجيب الفلوس وأنا أنفقها".

وعن طفولته قال:"نشأت في بيروت نشأة بسيطة كنشأة أي طفل عربي عادي، وتعلمت من هذه النشأة قبول الاختلاف والآخر".

‏وأكد ابن مساعد أن لديه من الشهرة والأضواء ما يكفيه للتوزيع على الآخرين فأنا "لا أحتاج إلى الكلام في السياسة حتى ألفت الأنظار".

‏‏وعن كثرة متابعيه في تويتر قال: "دخلت تويتر وأنا رئيس الهلال، وطبيعي أن يكون لك متابعون كثر وأنت رئيس هذا النادي، وبعضهم يتابعني لأنه يستفزه أو يثيره ما أطرح".

وخلال الحلقة ‏قرأ الأمير عبدالرحمن بن_مساعد برنامج "ياهلا" قصيدته في ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان ومطلعها:


اصعد بعزمك إن المجد متصلُ

‏وهل تمل صعودا أيها البطلُ؟

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