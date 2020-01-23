شاهد.. وزير العمل يقدم استشارات مجانية لرواد الأعمال في "شور دلني"

راغبو تأسيس المشاريع وتطويرها التقوا 100 مستشار.. 12 مجالًا وتخصصًا

قدّم وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، جملة من الاستشارات والنصائح الاقتصادية تحت قبة "شور دلني" التي استطاع من خلالها مركز "دلني للأعمال" -أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية- جمع 100 مستشار ومستشارة بأصحاب المشاريع والرواد الجدد، مساء أمس الأربعاء، في قاعة الفريدة للمؤتمرات.

كما شهدت الأمسية الاقتصادية جلسات مع المستفيدين، نفّذها عبدالله بن ناصر أبو ثنين، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد.

واستمتع الشباب والشابات بالقراءات المستقبلية المتخصصة، وتلقوا مشورات متنوعة لتطوير الأعمال القائمة، ومعالجة الأعمال المتعثرة، وتأسيس المشاريع الجديدة.

وتركزت الاستشارات حول 12 مجالًا وتخصصًا يحتاجها سوق العمل، وهي: "التسويق والمبيعات، جودة الحياة، الصناعة، التقنية، العقار، القانون، التمويل والاستثمار، الابتكار وريادة الأعمال، التعليم والتدريب، المالية والمحاسبة، الموارد البشرية، التخطيط والعمليات".