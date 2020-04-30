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‫"معكم أينما كنتم".. مبادرة لتعزيز الصحة النفسية لأبناء الوطن بالحجر الصحي

أطلقتها جمعية "المسؤولية المجتمعية" لاستثمار أوقاتهم قبل عودتهم لمنازلهم

أطلقت جمعية المسؤولية المجتمعية السعودية، مبادرة "معكم أينما كنتم" بالشراكة مع وزارة الصحة، وتستهدف المواطنين والمواطنات العائدين لأرض الوطن ممن يقضون فترة الحجر الصحي، بهدف تحقيق أمنياتهم عبر تواصلهم مع نجوم المجتمع والمؤثرين في مجالات الثقافة والرياضة والفن والإعلام.

وتفصيلاً، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية، سعود بن حسين السبيعي لـ "سبق" أن أهداف المبادرة تضمنت تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية لدى الأشخاص الذين يقضون فترة الحجر الصحي، إضافة إلى استثمار أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالفائدة، من خلال إقامة مجموعة من الباقات التدريبية المتميزة بمشاركة نخبة من الخبراء والمدربين المحترفين، وكذلك التعليم عن بعد، وإقامة عددٍ من المسابقات الهادفة، وبرامج خاصة ترفيهية وتثقيفية للأطفال، وتنفيذ برامج توعوية ومقاطع فيديو قصيرة منهم للمجتمع.

‫وأضاف "السبيعي" أن جمعية المسؤولية المجتمعية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق أمنيات العائدين، عبر تواصلهم مع ذويهم عن بعد، سواء من الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء أو من نجوم المجتمع والمؤثرين في مجالات الثقافة والرياضة والفن والإعلام؛ مبينًا أن المبادرة ستعود بالأثر الإيجابي على المستهدفين، وسيستفيد أبناء وبنات الوطن قبل عودتهم إلى أهاليهم وهم مسلحون بالثقافة المجتمعية والتوعية الصحية، ويكونون أدوات مساندة لأهلهم ومـجتمعهم للوقاية من هذا الوباء.

‫وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي حرصًا من جمعية المسؤولية المجتمعية على مد جسور التعاون، وتحقيق التكامل بين القطاع الحكومي وغير الربحي، ولمؤازرة وزارة الصحة للتخفيف من معاناة العائدين للوطن، وتقديم الدعم المعنوي للأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي الاحترازي بسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

‫ونوه "السبيعي" بجهود وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وحرصه على المساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية من خلال تشجيع المبادرات التي تستهدف تعزيز العمل في مجال المسؤولية المجتمعية، بما ينعكس إيجابًا على التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظهما الله-

جمعية المسؤولية المجتمعية الحجر الصحي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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‫"معكم أينما كنتم".. مبادرة لتعزيز الصحة النفسية لأبناء الوطن بالحجر الصحي
سبق

أطلقت جمعية المسؤولية المجتمعية السعودية، مبادرة "معكم أينما كنتم" بالشراكة مع وزارة الصحة، وتستهدف المواطنين والمواطنات العائدين لأرض الوطن ممن يقضون فترة الحجر الصحي، بهدف تحقيق أمنياتهم عبر تواصلهم مع نجوم المجتمع والمؤثرين في مجالات الثقافة والرياضة والفن والإعلام.

وتفصيلاً، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية، سعود بن حسين السبيعي لـ "سبق" أن أهداف المبادرة تضمنت تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية لدى الأشخاص الذين يقضون فترة الحجر الصحي، إضافة إلى استثمار أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالفائدة، من خلال إقامة مجموعة من الباقات التدريبية المتميزة بمشاركة نخبة من الخبراء والمدربين المحترفين، وكذلك التعليم عن بعد، وإقامة عددٍ من المسابقات الهادفة، وبرامج خاصة ترفيهية وتثقيفية للأطفال، وتنفيذ برامج توعوية ومقاطع فيديو قصيرة منهم للمجتمع.

‫وأضاف "السبيعي" أن جمعية المسؤولية المجتمعية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق أمنيات العائدين، عبر تواصلهم مع ذويهم عن بعد، سواء من الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء أو من نجوم المجتمع والمؤثرين في مجالات الثقافة والرياضة والفن والإعلام؛ مبينًا أن المبادرة ستعود بالأثر الإيجابي على المستهدفين، وسيستفيد أبناء وبنات الوطن قبل عودتهم إلى أهاليهم وهم مسلحون بالثقافة المجتمعية والتوعية الصحية، ويكونون أدوات مساندة لأهلهم ومـجتمعهم للوقاية من هذا الوباء.

‫وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي حرصًا من جمعية المسؤولية المجتمعية على مد جسور التعاون، وتحقيق التكامل بين القطاع الحكومي وغير الربحي، ولمؤازرة وزارة الصحة للتخفيف من معاناة العائدين للوطن، وتقديم الدعم المعنوي للأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي الاحترازي بسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

‫ونوه "السبيعي" بجهود وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وحرصه على المساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية من خلال تشجيع المبادرات التي تستهدف تعزيز العمل في مجال المسؤولية المجتمعية، بما ينعكس إيجابًا على التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظهما الله-

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
12:49 AM

‫"معكم أينما كنتم".. مبادرة لتعزيز الصحة النفسية لأبناء الوطن بالحجر الصحي

أطلقتها جمعية "المسؤولية المجتمعية" لاستثمار أوقاتهم قبل عودتهم لمنازلهم

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خلف الدوسري - الرياض
0
2,006

أطلقت جمعية المسؤولية المجتمعية السعودية، مبادرة "معكم أينما كنتم" بالشراكة مع وزارة الصحة، وتستهدف المواطنين والمواطنات العائدين لأرض الوطن ممن يقضون فترة الحجر الصحي، بهدف تحقيق أمنياتهم عبر تواصلهم مع نجوم المجتمع والمؤثرين في مجالات الثقافة والرياضة والفن والإعلام.

وتفصيلاً، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية، سعود بن حسين السبيعي لـ "سبق" أن أهداف المبادرة تضمنت تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية لدى الأشخاص الذين يقضون فترة الحجر الصحي، إضافة إلى استثمار أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالفائدة، من خلال إقامة مجموعة من الباقات التدريبية المتميزة بمشاركة نخبة من الخبراء والمدربين المحترفين، وكذلك التعليم عن بعد، وإقامة عددٍ من المسابقات الهادفة، وبرامج خاصة ترفيهية وتثقيفية للأطفال، وتنفيذ برامج توعوية ومقاطع فيديو قصيرة منهم للمجتمع.

‫وأضاف "السبيعي" أن جمعية المسؤولية المجتمعية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق أمنيات العائدين، عبر تواصلهم مع ذويهم عن بعد، سواء من الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء أو من نجوم المجتمع والمؤثرين في مجالات الثقافة والرياضة والفن والإعلام؛ مبينًا أن المبادرة ستعود بالأثر الإيجابي على المستهدفين، وسيستفيد أبناء وبنات الوطن قبل عودتهم إلى أهاليهم وهم مسلحون بالثقافة المجتمعية والتوعية الصحية، ويكونون أدوات مساندة لأهلهم ومـجتمعهم للوقاية من هذا الوباء.

‫وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي حرصًا من جمعية المسؤولية المجتمعية على مد جسور التعاون، وتحقيق التكامل بين القطاع الحكومي وغير الربحي، ولمؤازرة وزارة الصحة للتخفيف من معاناة العائدين للوطن، وتقديم الدعم المعنوي للأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي الاحترازي بسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

‫ونوه "السبيعي" بجهود وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وحرصه على المساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية من خلال تشجيع المبادرات التي تستهدف تعزيز العمل في مجال المسؤولية المجتمعية، بما ينعكس إيجابًا على التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظهما الله-

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