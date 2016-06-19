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إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بدورة الأمن العام على رتبة جندي

على الموقع الإلكتروني لبوابة (أبشر توظيف)

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة الأمن العام على رتبة (جندي) للعام الهجري 1440هـ.

ولمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط: www.jobs.sa.

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إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بدورة الأمن العام على رتبة جندي
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة الأمن العام على رتبة (جندي) للعام الهجري 1440هـ.

ولمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط: www.jobs.sa.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
06:55 PM

إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بدورة الأمن العام على رتبة جندي

على الموقع الإلكتروني لبوابة (أبشر توظيف)

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,006

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة الأمن العام على رتبة (جندي) للعام الهجري 1440هـ.

ولمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط: www.jobs.sa.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,969
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,796
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,545
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,668

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