ولمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط: www.jobs.sa.

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة الأمن العام على رتبة (جندي) للعام الهجري 1440هـ.

إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بدورة الأمن العام على رتبة جندي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-06-19 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة الأمن العام على رتبة (جندي) للعام الهجري 1440هـ. ولمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط: www.jobs.sa.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440 06:55 PM

إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بدورة الأمن العام على رتبة جندي على الموقع الإلكتروني لبوابة (أبشر توظيف)





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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة الأمن العام على رتبة (جندي) للعام الهجري 1440هـ.

ولمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط: www.jobs.sa.