دعوة للإبلاغ.. إغلاق 5 منشآت بالباحة وتحرير 188 مخالفة احترازات

عبر 212 جولة رقابية نفذتها "الأمانة".. و"السواط": الفرق مستمرة ميدانياً

نفّذت الإدارة العامة للأسواق بأمانة منطقة الباحة، 212 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 5 منشآت تجارية، وتحرير 188 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بلغت قيمتها 157205 ريالات.

وأكّد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرةٌ في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية؛ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).