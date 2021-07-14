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يوقع عقداً لمدة 5 أعوام مع بند جزائي.. وفاق مرتقب بين برشلونة و"ميسي"

اقترب نادي برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد الأخير لمدة 5 مواسم، بحسب ما أفادت الصحافة المحلية، الأربعاء.

وأكدت صحيفة "ليسبورتيو" الكاتالونية أن قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين الذي توّج مؤخراً بكأس كوبا أميركا على حساب البرازيل، سيوقع عقداً لمدة 5 أعوام مع بند جزائي للشراء بقيمة 600 مليون يورو.
من جهتها، أشارت صحيفة ماركا إلى أنه: "سيتم تخفيض راتب اللاعب بقيمة 50 في المئة، ولم يتبق سوى موافقة المحامين قبل إعلان الخبر رسمياً"، وتعتقد ليسبورتيو أن ميسي سيتقاضى 20 مليون يورو في الموسم المقبل.
ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية أيضاً فإن طول مدة العقد الجديد سيسمح لبرشلونة بالإبقاء على نجمه ضمن حدود إمكانياته المالية.

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يوقع عقداً لمدة 5 أعوام مع بند جزائي.. وفاق مرتقب بين برشلونة و"ميسي"
سبق

اقترب نادي برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد الأخير لمدة 5 مواسم، بحسب ما أفادت الصحافة المحلية، الأربعاء.

وأكدت صحيفة "ليسبورتيو" الكاتالونية أن قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين الذي توّج مؤخراً بكأس كوبا أميركا على حساب البرازيل، سيوقع عقداً لمدة 5 أعوام مع بند جزائي للشراء بقيمة 600 مليون يورو.
من جهتها، أشارت صحيفة ماركا إلى أنه: "سيتم تخفيض راتب اللاعب بقيمة 50 في المئة، ولم يتبق سوى موافقة المحامين قبل إعلان الخبر رسمياً"، وتعتقد ليسبورتيو أن ميسي سيتقاضى 20 مليون يورو في الموسم المقبل.
ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية أيضاً فإن طول مدة العقد الجديد سيسمح لبرشلونة بالإبقاء على نجمه ضمن حدود إمكانياته المالية.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
08:30 PM

يوقع عقداً لمدة 5 أعوام مع بند جزائي.. وفاق مرتقب بين برشلونة و"ميسي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقترب نادي برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد الأخير لمدة 5 مواسم، بحسب ما أفادت الصحافة المحلية، الأربعاء.

وأكدت صحيفة "ليسبورتيو" الكاتالونية أن قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين الذي توّج مؤخراً بكأس كوبا أميركا على حساب البرازيل، سيوقع عقداً لمدة 5 أعوام مع بند جزائي للشراء بقيمة 600 مليون يورو.
من جهتها، أشارت صحيفة ماركا إلى أنه: "سيتم تخفيض راتب اللاعب بقيمة 50 في المئة، ولم يتبق سوى موافقة المحامين قبل إعلان الخبر رسمياً"، وتعتقد ليسبورتيو أن ميسي سيتقاضى 20 مليون يورو في الموسم المقبل.
ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية أيضاً فإن طول مدة العقد الجديد سيسمح لبرشلونة بالإبقاء على نجمه ضمن حدود إمكانياته المالية.

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