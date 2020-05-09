6 مدن سعودية تسجل 1328 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مكة في المقدمة بـ417 حالة ثم الرياض بـ316 وجدة بـ265

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام، والطائف" 1328 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1704 حالة.

وتوزعت الـ1328 حالة على النحو التالي: "مكة 417، والرياض 316، وجدة 265، والمدينة 112، والدمام 111، والطائف 107 حالة"، فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 37136 حالة، منها 26753 حالة نشطة، و140 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 10144 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 239 حالة وفاة.