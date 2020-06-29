5 آلاف ساعة تدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية بالجوف والقريات والشمالية

ضمن برامج التطوير الصيفي المرحلة الثالثة "التدريب عن بعد"

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، ممثلة في إدارتي التدريب التربوي للبنين والبنات، لتقديم 5 آلاف ساعة تدريبية موجهة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في إدارات التعليم التالية: الجوف، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، القريات، ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020 المرحلة الثالثة "التدريب عن بعد".

وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث "بنين" محمد بن عوض الصلهام أن البرامج تشمل 27 مجالاً تدريبياً، مبينًا أن التقديم على البرامج من خلال الموقع https://niepd.net بداية من يوم الثلاثاء 9-11-1441هـ.