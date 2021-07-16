شرطة الشرقية تلقي القبض على متورطين في مشاجرة بحفر الباطن

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، وقيام أحدهم بقيادة سيارته، وتعمُّد صدم عدد من الموجودين في الموقع، فقد تمكنت الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن من تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم (7) مواطنين ووافد نازح، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.