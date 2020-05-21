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"تخصصي الدمام" يحصل على اعتراف برنامج الاعتماد الدولي للتمريض

يُعدُّ ثالث مستشفى بالسعودية والسادس بدول الخليج الذي يحصل على الاعتراف

حصل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الثلاثاء الماضي على اعتراف برنامج الاعتماد الدولي للتمريض «الاستقطاب ماجنيت» لمدة 4 سنوات. وهو يعد ثالث مستشفى في السعودية والسادس على مستوى دول الخليج الذي يحصل على الاعتراف من هيئة مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض «ANCC» .

وأوضح شريف عدنان عمر، المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أن المستشفى حصل على هذا الاعتراف بعد التأكد من تطبيق معايير صارمة، تحقق التفوق في خدمات التمريض؛ إذ يركز البرنامج على تطوير أهداف عدة، أهمها رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة، وتحديد نقاط التميز في الخدمات التمريضية المقدمة للمريض، ونشر نتائج أفضل التجارب في مجال الرعاية التمريضية.

وأكد أنه تم العمل على تحقيق هذا الإنجاز منذ 2009 ببذل الجهود الكثيفة من قِبل العاملين؛ وذلك بهدف الوصول إلى هذا المستوى المتقدم في الجانب التمريضي بالمستشفى، وهو ما تحقق؛ ونلنا -ولله الحمد- الشرف في 19 مايو 2020 بمكالمة هاتفية من جانيت إيريكسون، رئيسة هيئة مركز الاعتماد "ماجنيت". مشددًا على أن هذا الإنجاز يعد حافزًا لبذل المزيد من الجهود مستقبلاً.

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"تخصصي الدمام" يحصل على اعتراف برنامج الاعتماد الدولي للتمريض
سبق

حصل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الثلاثاء الماضي على اعتراف برنامج الاعتماد الدولي للتمريض «الاستقطاب ماجنيت» لمدة 4 سنوات. وهو يعد ثالث مستشفى في السعودية والسادس على مستوى دول الخليج الذي يحصل على الاعتراف من هيئة مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض «ANCC» .

وأوضح شريف عدنان عمر، المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أن المستشفى حصل على هذا الاعتراف بعد التأكد من تطبيق معايير صارمة، تحقق التفوق في خدمات التمريض؛ إذ يركز البرنامج على تطوير أهداف عدة، أهمها رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة، وتحديد نقاط التميز في الخدمات التمريضية المقدمة للمريض، ونشر نتائج أفضل التجارب في مجال الرعاية التمريضية.

وأكد أنه تم العمل على تحقيق هذا الإنجاز منذ 2009 ببذل الجهود الكثيفة من قِبل العاملين؛ وذلك بهدف الوصول إلى هذا المستوى المتقدم في الجانب التمريضي بالمستشفى، وهو ما تحقق؛ ونلنا -ولله الحمد- الشرف في 19 مايو 2020 بمكالمة هاتفية من جانيت إيريكسون، رئيسة هيئة مركز الاعتماد "ماجنيت". مشددًا على أن هذا الإنجاز يعد حافزًا لبذل المزيد من الجهود مستقبلاً.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
12:37 AM

"تخصصي الدمام" يحصل على اعتراف برنامج الاعتماد الدولي للتمريض

يُعدُّ ثالث مستشفى بالسعودية والسادس بدول الخليج الذي يحصل على الاعتراف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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حصل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الثلاثاء الماضي على اعتراف برنامج الاعتماد الدولي للتمريض «الاستقطاب ماجنيت» لمدة 4 سنوات. وهو يعد ثالث مستشفى في السعودية والسادس على مستوى دول الخليج الذي يحصل على الاعتراف من هيئة مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض «ANCC» .

وأوضح شريف عدنان عمر، المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أن المستشفى حصل على هذا الاعتراف بعد التأكد من تطبيق معايير صارمة، تحقق التفوق في خدمات التمريض؛ إذ يركز البرنامج على تطوير أهداف عدة، أهمها رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة، وتحديد نقاط التميز في الخدمات التمريضية المقدمة للمريض، ونشر نتائج أفضل التجارب في مجال الرعاية التمريضية.

وأكد أنه تم العمل على تحقيق هذا الإنجاز منذ 2009 ببذل الجهود الكثيفة من قِبل العاملين؛ وذلك بهدف الوصول إلى هذا المستوى المتقدم في الجانب التمريضي بالمستشفى، وهو ما تحقق؛ ونلنا -ولله الحمد- الشرف في 19 مايو 2020 بمكالمة هاتفية من جانيت إيريكسون، رئيسة هيئة مركز الاعتماد "ماجنيت". مشددًا على أن هذا الإنجاز يعد حافزًا لبذل المزيد من الجهود مستقبلاً.

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