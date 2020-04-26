"بلدية الشرفية" بجدة تضبط حلاقاً بعمارة سكنية وتسلمه للشرطة

بعد جولة ميدانية على حي بني مالك بالمحافظة

رصد مراقبو بلدية الشرفية أثناء جولاتهم الميدانية بحي بني مالك محل حلاقة عشوائيًا يستخدم غرفة خارجية داخل عمارة سكنية مما قد يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا.



وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حياله بالإغلاق وضبط ومصادرة عدد ثلاثة كراسي حلاقة وآلة بخار ومجموعة من الأدوات المستخدمة في الحلاقة، وهي ضمن الأنشطة غير المصرح لها ومخالفة للاشتراطات البلدية كما تم تسليم الحلاق للجهات الأمنية.