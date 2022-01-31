النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. إشعار بفصل التيار الكهربائي وعمليات الإخلاء في "نكاسة مكة"

تمهيدًا للإزالة بهدف تحسين مظاهر التشوه البصري في مكة المكرمة

كشفت قناة الإخبارية عبر برنامج النشرة عن بدء عمليات الإخلاء في حي "النكاسة"، والبدء بالمرحلة الرابعة من التطوير بعد أن تم إشعارهم بفصل التيار الكهربائي والخدمات المباشرة داخل هذه المساكن بعد فترة وجيزة ليتم عملية الإزالة والتطوير.

وفي التفاصيل، بثت الإخبارية مشهدًا للسيارات الخاصة لنقل الأثاث والممتلكات الشخصية تمهيدًا لإخلاء المنازل للإزالة، كما بثت القناة أيضًا مشهدًا عن نوعية المساكن التي يسكنها معظم هذا الحي والذي بنيت بالطوب الأحمر بالتالي أحدثت تشوهًا بصريًا للقادمين من الدائري الثالث من ناحية غرب مكة المكرمة.

وتوقفت الإزالة بسبب جائحة كورونا لمدة عام ونصف العام واليوم عمليات التطوير والإزالة للجهة الجنوبية من حي النكاسة وهناك عمل دؤوب من قِبل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الشركاء لكي تتم عملية الإزالة والهدم بأسرع وقت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. إشعار بفصل التيار الكهربائي وعمليات الإخلاء في "نكاسة مكة"
سبق

كشفت قناة الإخبارية عبر برنامج النشرة عن بدء عمليات الإخلاء في حي "النكاسة"، والبدء بالمرحلة الرابعة من التطوير بعد أن تم إشعارهم بفصل التيار الكهربائي والخدمات المباشرة داخل هذه المساكن بعد فترة وجيزة ليتم عملية الإزالة والتطوير.

وفي التفاصيل، بثت الإخبارية مشهدًا للسيارات الخاصة لنقل الأثاث والممتلكات الشخصية تمهيدًا لإخلاء المنازل للإزالة، كما بثت القناة أيضًا مشهدًا عن نوعية المساكن التي يسكنها معظم هذا الحي والذي بنيت بالطوب الأحمر بالتالي أحدثت تشوهًا بصريًا للقادمين من الدائري الثالث من ناحية غرب مكة المكرمة.

وتوقفت الإزالة بسبب جائحة كورونا لمدة عام ونصف العام واليوم عمليات التطوير والإزالة للجهة الجنوبية من حي النكاسة وهناك عمل دؤوب من قِبل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الشركاء لكي تتم عملية الإزالة والهدم بأسرع وقت.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
01:51 AM

شاهد.. إشعار بفصل التيار الكهربائي وعمليات الإخلاء في "نكاسة مكة"

تمهيدًا للإزالة بهدف تحسين مظاهر التشوه البصري في مكة المكرمة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
454

كشفت قناة الإخبارية عبر برنامج النشرة عن بدء عمليات الإخلاء في حي "النكاسة"، والبدء بالمرحلة الرابعة من التطوير بعد أن تم إشعارهم بفصل التيار الكهربائي والخدمات المباشرة داخل هذه المساكن بعد فترة وجيزة ليتم عملية الإزالة والتطوير.

وفي التفاصيل، بثت الإخبارية مشهدًا للسيارات الخاصة لنقل الأثاث والممتلكات الشخصية تمهيدًا لإخلاء المنازل للإزالة، كما بثت القناة أيضًا مشهدًا عن نوعية المساكن التي يسكنها معظم هذا الحي والذي بنيت بالطوب الأحمر بالتالي أحدثت تشوهًا بصريًا للقادمين من الدائري الثالث من ناحية غرب مكة المكرمة.

وتوقفت الإزالة بسبب جائحة كورونا لمدة عام ونصف العام واليوم عمليات التطوير والإزالة للجهة الجنوبية من حي النكاسة وهناك عمل دؤوب من قِبل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الشركاء لكي تتم عملية الإزالة والهدم بأسرع وقت.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,055
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,807
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,955
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,798

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة