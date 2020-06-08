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"الصحة العالمية" تدعو إلى عدم التوقُّف عن مكافحة "كورونا"

حذَّرت من أن الوباء يتفاقم على المستوى الدولي

دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم اليوم الاثنين إلى مواصلة جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد، محذرة من أن الوباء يتفاقم عالميًّا، ولم يبلغ بعد ذروته في أمريكا الوسطى.

وذكر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية عبر الإنترنت أنه بعد مرور ما يزيد على ستة أشهر على تفشي الوباء ليس هذا هو الوقت المناسب لأن تحد أي دولة من جهودها في مكافحة الفيروس، وفقًا لـ"رويترز".

من جهته، أوضح كبير خبراء الطوارئ لدى المنظمة مايك رايان أن هناك حاجة الآن إلى التركيز على منع حدوث ذروة ثانية من إصابات كوفيد-19، المرض التنفسي الناجم عن فيروس كورونا، الذي أصاب ما يزيد على سبعة ملايين شخص، وأودى بحياة ما يزيد على 400000.


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"الصحة العالمية" تدعو إلى عدم التوقُّف عن مكافحة "كورونا"
سبق

دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم اليوم الاثنين إلى مواصلة جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد، محذرة من أن الوباء يتفاقم عالميًّا، ولم يبلغ بعد ذروته في أمريكا الوسطى.

وذكر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية عبر الإنترنت أنه بعد مرور ما يزيد على ستة أشهر على تفشي الوباء ليس هذا هو الوقت المناسب لأن تحد أي دولة من جهودها في مكافحة الفيروس، وفقًا لـ"رويترز".

من جهته، أوضح كبير خبراء الطوارئ لدى المنظمة مايك رايان أن هناك حاجة الآن إلى التركيز على منع حدوث ذروة ثانية من إصابات كوفيد-19، المرض التنفسي الناجم عن فيروس كورونا، الذي أصاب ما يزيد على سبعة ملايين شخص، وأودى بحياة ما يزيد على 400000.


08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
09:09 PM

"الصحة العالمية" تدعو إلى عدم التوقُّف عن مكافحة "كورونا"

حذَّرت من أن الوباء يتفاقم على المستوى الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم اليوم الاثنين إلى مواصلة جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد، محذرة من أن الوباء يتفاقم عالميًّا، ولم يبلغ بعد ذروته في أمريكا الوسطى.

وذكر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية عبر الإنترنت أنه بعد مرور ما يزيد على ستة أشهر على تفشي الوباء ليس هذا هو الوقت المناسب لأن تحد أي دولة من جهودها في مكافحة الفيروس، وفقًا لـ"رويترز".

من جهته، أوضح كبير خبراء الطوارئ لدى المنظمة مايك رايان أن هناك حاجة الآن إلى التركيز على منع حدوث ذروة ثانية من إصابات كوفيد-19، المرض التنفسي الناجم عن فيروس كورونا، الذي أصاب ما يزيد على سبعة ملايين شخص، وأودى بحياة ما يزيد على 400000.


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