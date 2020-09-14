تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.. وشكوك حول إعلانها في موعدها

"أديب" أجرى مشاورات مع "عون"

اجتمع رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، اليوم (الاثنين)، بالرئيس ميشال عون؛ لإجراء مزيد من المشاورات، مما أثار شكوكاً بشأن ما إذا كان سيتمكن من تشكيل حكومته بحلول موعد نهائي هذا الأسبوع تم الاتفاق عليه مع فرنسا.

وقال أديب للصحفيين عقب اجتماعه بـ"عون": "إن شاء الله نأمل كل خير"، وفقاً لـ"رويترز".

وكان مصدر رسمي قد ذكر في وقت سابق أن رئيس الوزراء المكلف، سيقدم خططاً تتعلق بحكومته اليوم، إلا أن رئيس البرلمان نبيه بري وسياسياً مسيحياً بارزاً عبرا عن اعتراضهما على الطريقة، التي يشكل بها أديب الحكومة، مما يقوض إمكانية أن تحظى حكومته، التي ستشكل من اختصاصيين بالدعم اللازم.

ووعد الزعماء اللبنانيون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت في الأول من سبتمبر (أيلول) بتشكيل حكومة خلال أسبوعين، ضمن خارطة طريق قدمتها باريس للبدء في إصلاحات تهدف لإنهاء أسوأ أزمة يمر بها لبنان منذ الحرب الأهلية، التي انتهت قبل ثلاثة عقود.