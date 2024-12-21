"بر جدة" و"الجزيرة تكافل" تجددان عقد التبرع بأرباح "السنبلة" للصدقة الجارية

لمساعدة مرضى الفشل الكلوي والأيتام وتفعيل المسؤولية المجتمعية وفق رؤية 2030

جدَّدت جمعية البر بجدة وشركة الجزيرة تكافل عقد الشراكة الاستراتيجية التي وُقّعت العام الماضي، التي تقضي بالتبرع بفائض أرباح مشتركي برنامج "السنبلة" للصدقة الجارية.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة، الدكتور سهيل بن حسن قاضي، أن هذه الشراكة تنص على تخصيص تبرعات فائض برنامج السنبلة لمساعدة مرضى الفشل الكلوي والأيتام، وذلك بتبني العديد من الحالات من كلتا الفئتين لتوفير العلاج والرعاية المتميزة لهم.

وقال "قاضي" إن هذه الشراكة حققت العام الماضي نجاحات متعددة، وشكلت إضافة كبيرة للجمعية من خلال تخصيص أرباح البرنامج لكفالة الأيتام، والمساهمة في غسل الكلى للحالات التي تبنتها الجمعية.. مقدمًا جزيل الشكر لـ"الجزيرة تكافل" على مساندة الأعمال الخيرية، والتفاعل الإيجابي في مثل هذه الأعمال.

وفي السياق نفسه، دعا المدير العام لجمعية البر، المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي، إلى ضرورة تبني مبدأ الاتفاقيات والشراكات مع الجهات الداعمة للعمل الخيري، مشيرًا إلى أنها تعزز عمل وبرامج الجمعيات الخيرية؛ وهو ما يعود بالنفع والخير على المستفيدين بتحقيق دور المسؤولية الاجتماعية من قِبل الشركات والمؤسسات لدعم البرامج والأنشطة وفق رؤية السعودية 2030.

من جهته، قال العضو المنتدب لـ"الجزيرة تكافل" صقر عبداللطيف نادر شاه خلال مناسبة التوقيع: نحن اليوم هنا في جمعية البر للالتزام تجاه عملائنا بتوصيل صدقاتهم من خلال تبني عدد من أبناء الجمعية، وكفالة عدد من حالات غسل الكلى. وهذا البرنامج ننفرد فيه في السوق السعودي؛ إذ نقوم باستثمار مدخرات العملاء في صناديق متحفظة، يلي ذلك توزيعها بشكل دوري على الجمعيات الخيرية. وهذا البرنامج بإشراف الهيئة الشرعية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وأفاد "شاه" بأن النمو في التوزيعات منذ توقيع الاتفاقية العام الماضي وصل إلى 200 %، وتوقَّع أن النمو خلال العام القادم سيتضاعف، وسيكون لدى "الجزيرة تكافل" مساهمة كبيرة من خلال عملائها للوصول لخدمة المجتمع بطريقة أكثر تميزًا.

يُذكر أن برنامج السنبلة يعد من برامج الحماية والادخار التي تقدمها "الجزيرة تكافل"؛ إذ يستثمر البرنامج مبالغ الاشتراكات الخاصة بالعملاء، ويوزع فائض الأرباح منها بشكل دوري على أعمال الوقف الخيري في جمعية البر.