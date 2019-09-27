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السفارة السعودية ببولندا تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ89

بحضور وكيل الخارجية البولندي و رؤساء البعثات الدبلوماسية

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية بولندا حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة بفندق الشيراتون بالعاصمة وارسو، بحضور وكيل وزارة الخارجية البولندي لشؤون الأمن والسياسة الأمريكية والآسيوية والإفريقية والسياسة الشرق أوسطية السيد ماتشي لانغ، وعدد من المواطنين والطلبة المبتعثين وعدد من المسؤولين البولنديين ،و رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية.

ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا محمد بن حسين مدني ،بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء السفارة ،أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة.

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السفارة السعودية ببولندا تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ89
سبق

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية بولندا حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة بفندق الشيراتون بالعاصمة وارسو، بحضور وكيل وزارة الخارجية البولندي لشؤون الأمن والسياسة الأمريكية والآسيوية والإفريقية والسياسة الشرق أوسطية السيد ماتشي لانغ، وعدد من المواطنين والطلبة المبتعثين وعدد من المسؤولين البولنديين ،و رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية.

ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا محمد بن حسين مدني ،بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء السفارة ،أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
12:25 AM

السفارة السعودية ببولندا تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ89

بحضور وكيل الخارجية البولندي و رؤساء البعثات الدبلوماسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية بولندا حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة بفندق الشيراتون بالعاصمة وارسو، بحضور وكيل وزارة الخارجية البولندي لشؤون الأمن والسياسة الأمريكية والآسيوية والإفريقية والسياسة الشرق أوسطية السيد ماتشي لانغ، وعدد من المواطنين والطلبة المبتعثين وعدد من المسؤولين البولنديين ،و رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية.

ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا محمد بن حسين مدني ،بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء السفارة ،أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة.

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