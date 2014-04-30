"البيئة" تطلق حملة المسح الإشعاعي على مصانع مخلفات الحديد بمنطقة مكة

تسجيل 350 نقطة للتأكد من مستوى القياسات في بيئة العمل وما حولها

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن التوصيات التي نجمت عن عمليات مسح بيئي إشعاعي استهدف مصانع تستخدم خردة الحديد في منطقة مكة المكرمة، تشير إلى ضرورة تركيب بوابات إشعاعية لمصانع الحديد والصلب للكشف على السكراب، بناء على المادة 11 من المهام والالتزامات في نظام البيئة العام الذي يمنح الهيئة الصلاحية في إلزام المسؤولين عن أي مشروع ذي تأثير سلبي محتمل على البيئة بتركيب أجهزة رصد ومراقبة.

وقالت إنه اتضح خلال عمليات المسح أن جميع القياسات الإشعاعية في المستوى الطبيعي ولم يتم تسجيل أي زيادة عن القياسات المتعارف عليها.

وأكد مدير عام إدارة السلامة الكيميائية والإشعاعية والنفايات الخطرة الدكتور ماجد أبوعشي أن المسح الإشعاعي الذي قامت به الفرق التفتيشية استهدف أكثر من 18 مصنعا للحديد، حيث تم تسجيل أكثر من 350 نقطة مسح للتأكد من مستوى القياسات الإشعاعية في بيئة العمل وما حولها، بهدف حماية البيئة من الملوثات الإشعاعية ضمن خطة مسح تستهدف جميع مناطق المملكة، وسيتم خلال الأيام القادمة تنفيذ حملة تفتيش في منطقة الرياض في عملية مسح تستهدف أكثر من 30 مصنعاً للحديد.