النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
التحقيق مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع

بأمر الملك .. إنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإعفاء سمو نائب أمير الجوف من منصبه وإحالتهما للتحقيق

وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف

الغذاء والدواء: يمارس عمله دون التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية

رصدت #الغذاء_والدواء مصنع مياه في #وادي_الدواسر يمارس عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.

هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف
سبق

رصدت #الغذاء_والدواء مصنع مياه في #وادي_الدواسر يمارس عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
08:37 AM

وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف

الغذاء والدواء: يمارس عمله دون التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
179

رصدت #الغذاء_والدواء مصنع مياه في #وادي_الدواسر يمارس عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,388
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,607
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,924
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,129

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة