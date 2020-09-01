وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.

رصدت #الغذاء_والدواء مصنع مياه في #وادي_الدواسر يمارس عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية.

وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-01 رصدت #الغذاء_والدواء مصنع مياه في #وادي_الدواسر يمارس عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 08:37 AM

وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف الغذاء والدواء: يمارس عمله دون التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية





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رصدت #الغذاء_والدواء مصنع مياه في #وادي_الدواسر يمارس عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.