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"تعليم الرياض": الخامس من ذي الحجة آخر موعد لترتيب شرائح النقل

لشاغلي الوظائف من المنقولين إليها خارجياً

حددت إدارة تعليم الرياض الخامس من ذي الحجة آخر موعد لترتيب شرائح النقل في نظام نور لشاغلي الوظائف التعليمية من المنقولين إليها خارجياً.

وكانت وزارة التعليم قد انتهت في الـ6 من يوليو إجراءات نقل (2806) معلمين ومعلمات وفقًا لمعايير المفاضلة المعلنة منها سابقًا؛ وذلك لسد الاحتياج، وضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل.

تعليم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض": الخامس من ذي الحجة آخر موعد لترتيب شرائح النقل
سبق

حددت إدارة تعليم الرياض الخامس من ذي الحجة آخر موعد لترتيب شرائح النقل في نظام نور لشاغلي الوظائف التعليمية من المنقولين إليها خارجياً.

وكانت وزارة التعليم قد انتهت في الـ6 من يوليو إجراءات نقل (2806) معلمين ومعلمات وفقًا لمعايير المفاضلة المعلنة منها سابقًا؛ وذلك لسد الاحتياج، وضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
06:33 PM

"تعليم الرياض": الخامس من ذي الحجة آخر موعد لترتيب شرائح النقل

لشاغلي الوظائف من المنقولين إليها خارجياً

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قاسم الخبراني - الرياض
0
1,147

حددت إدارة تعليم الرياض الخامس من ذي الحجة آخر موعد لترتيب شرائح النقل في نظام نور لشاغلي الوظائف التعليمية من المنقولين إليها خارجياً.

وكانت وزارة التعليم قد انتهت في الـ6 من يوليو إجراءات نقل (2806) معلمين ومعلمات وفقًا لمعايير المفاضلة المعلنة منها سابقًا؛ وذلك لسد الاحتياج، وضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل.

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