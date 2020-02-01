"سامسونج" تكشف عن "سر" بشأن هواتفها القابلة للطي

سجلت براءة اختراع بشأن شاشات هواتف جديدة

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن "سر" بشأن هواتفها القابلة للطي الجديدة المرتقبة، المعروفة باسم "جلاكسي زد فليب".

وأوضحت تقارير أن "سامسونج" أبرمت اتفاقًا مع شركة "يو تي جي" المتخصصة في تصنيع زجاج شاشات الهواتف الذكية فائقة النحافة والقوة، من أجل دعمها لهواتف "جلاكسي زد فليب" القابلة للطي.

وستُسهم تلك الشاشات في جعل هواتف "جلاكسي زد فليب" القابلة للطي المقبلة، غير قابلة للخدش أو الكسر بسهولة.

وحصلت بالفعل "سامسونج" على براءة اختراع جديدة بشأن تلك الشاشات الجديدة التابعة لها، والتي تمتاز بأنها من زجاج فائق النحافة والمرونة، وفي الوقت نفسه قوي وغير قابل للكسر أو الخدش.