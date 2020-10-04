"الغذاء والدواء" تنضم إلى التحالف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية ICMRA

تحقيقاً لما رسمته رؤية 2030 في الريادة وتعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي

انضمت المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء إلى التحالف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية (ICMRA)، تحقيقاً لما رسمته رؤية 2030 في تعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي وتحقيق الريادة في المجالات كافة.

وسيتاح للهيئة من خلال هذا التحالف تطوير الجانب الرقابي، والالتقاء والتواصل مع رؤساء الجهات الرقابية على الدواء حول العالم، وتبادل المعارف والمعلومات ونقل الخبرات ومشاركة البيانات الخاصة بالأدوية والعقاقير واللقاحات، وتطوير بعض المعايير التي تدعم العمل الرقابي على الدواء لدى الهيئة لضمان توفر وسلامة وفعالية الدواء، والاطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة بسلامة وفعالية وجودة الأدوية وحالات عدم التوفر، ومعرفة المستجدات كافة والحالات التي تطرأ على منظومة الدواء في العالم، والإسهام في مواجهة التحديات والأزمات التي قد تحدث حول سلامة وفعالية الدواء من خلال سهولة وسرعة التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالدواء، والاطلاع على المستجدات الرقابية الدوائية والاشتراطات الخاصة بها.

وينعكس ما يتاح للهيئة نتيجة الانضمام للتحالف على توفر وسلامة وفعالية الأدوية داخل المملكة، ورفع جودة وسرعة القرارات الرقابية التي تتخذها نتيجة توفر المعلومات وإتاحة البيانات من الجهات المشاركة في التحالف بما يعزز قدرة الهيئة على تحقيق أهدافها المتعلقة بسلامة الإنسان وتعزيز الصحة العامة.

ويعد الائتلاف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية كيان تطوعي على المستوى التنفيذي للجهات الرقابية على الدواء حول العالم، تأسس في ديسمبر 2012، ويضم في عضويته أكثر من 30 جهة رقابية وبمشاركة منظمة الصحة العالمية، ويعمل على معالجة التحديات التنظيمية التي تنشأ من تطور الصناعات الدوائية بطريقة مؤسسية وشفّافة وموثوقة، ويوفّر بنية عالمية لدعم التواصل وتبادل المعلومات والاستجابة للأزمات ومعالجة القضايا العلمية التنظيمية، ويناقش من خلال اجتماعاته الدورية موضوعات تتعلق بتصنيع وتوزيع سلاسل التوريد للأدوية، وقدرة الجهات الرقابية على ضمان سلامة وجودة وفعالية المنتجات الطبية محليًا ومعالجة الثغرات في الرقابة التنظيمية العالمية، والمبادرات التنظيمية الرقابية.