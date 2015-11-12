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"الغنام" يستقبل أبطال "تعليم الرياض" بمطار الملك خالد الدولي

بعد فوزهم بجائزة مهرجان مسرح الطفل العربي 2019

استقبل مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، الثلاثاء، بمطار الملك خالد الدولي، أبطال "تعليم الرياض" من أبناء مدارس "نيار" وفريقها المسرحي، بعد تحقيقهم الجائزة الكبرى، في مهرجان مسرح الطفل العربي للعام 2019، والذي نظمته وزارة الثقافة ومديرية الفنون والمسرح، بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين، في المملكة الأردنية.

وتقدم الفريق، رئيس الوفد مشرف عام النشاط الثقافي بوزارة التعليم الدكتور بندر العسيري، ومدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض المشرف العام على العرض الدكتور أنور أبوعباة، والمشرفون المرافقون.

وكان في الاستقبال أيضاً رئيس قسم النشاط الثقافي بـ"تعليم الرياض" عبدالله الشهري، وعدد من قيادات شركة المدارس المتقدمة ومشرفي النشاط الطلابي، بالتعاون مع المكتب التنفيذي بالمطار.

‏‎واختير الفريق المسرحي لمدارس "نيار" لتمثيل المملكة في المهرجان، حيث قدّم مسرحية "التحدي" للمؤلف علي الزوبع، وإخراج مشرف النشاط الطلابي، عبدالهادي القرني.

وتدور فكرة المسرحية حول مجموعة من الشباب الأصدقاء لهم قناة على "يوتيوب"، يدخلون مكاناً مهجوراً، ويصورون فيديو مرعباً؛ ليحصدوا أكبر عدد من المشاهدات، لكن الرعب يتملكهم من المكان، وينقسمون بين مؤيد ومعارض للفكرة، مجموعة تعبث وتمرح بأغراض المسرح القديمة من ديكورات وغيره، ومجموعة تكتشف خبايا المكان المظلم، ويستمرون في تقديم أفكار عن القوة في الاتحاد؛ للتغلب على المتاعب. ويقررون في النهاية أن يظلوا أوفياء لبعضهم لا يفرقهم أحد. كما يقررون الاجتماع كل عام في بلد عربي؛ لإحياء المسرح المهجور من جديد، وأن يظلوا أوفياء وإخواناً طوال الدهر.

يُذكر أن العرض فاز بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي، كما فاز الطالب أحمد قستي، بلقب أفضل ممثل، علماً بأن جميع العروض المشاركة قدمها ممثلون محترفون. أما طلاب فريق مسرح نيار، فهم مجموعة من المواهب الشابة، قدمتهم المدرسة وفريقها المسرحي للجمهور ليحصدوا جائزة عربية للمسرح السعودي.

مطار الملك خالد الدولي مساعد المدير العام للشؤون التعليمية أبطال "تعليم الرياض" مهرجان مسرح الطفل العربي للعام 2019 المملكة الأردنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغنام" يستقبل أبطال "تعليم الرياض" بمطار الملك خالد الدولي
سبق

استقبل مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، الثلاثاء، بمطار الملك خالد الدولي، أبطال "تعليم الرياض" من أبناء مدارس "نيار" وفريقها المسرحي، بعد تحقيقهم الجائزة الكبرى، في مهرجان مسرح الطفل العربي للعام 2019، والذي نظمته وزارة الثقافة ومديرية الفنون والمسرح، بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين، في المملكة الأردنية.

وتقدم الفريق، رئيس الوفد مشرف عام النشاط الثقافي بوزارة التعليم الدكتور بندر العسيري، ومدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض المشرف العام على العرض الدكتور أنور أبوعباة، والمشرفون المرافقون.

وكان في الاستقبال أيضاً رئيس قسم النشاط الثقافي بـ"تعليم الرياض" عبدالله الشهري، وعدد من قيادات شركة المدارس المتقدمة ومشرفي النشاط الطلابي، بالتعاون مع المكتب التنفيذي بالمطار.

‏‎واختير الفريق المسرحي لمدارس "نيار" لتمثيل المملكة في المهرجان، حيث قدّم مسرحية "التحدي" للمؤلف علي الزوبع، وإخراج مشرف النشاط الطلابي، عبدالهادي القرني.

وتدور فكرة المسرحية حول مجموعة من الشباب الأصدقاء لهم قناة على "يوتيوب"، يدخلون مكاناً مهجوراً، ويصورون فيديو مرعباً؛ ليحصدوا أكبر عدد من المشاهدات، لكن الرعب يتملكهم من المكان، وينقسمون بين مؤيد ومعارض للفكرة، مجموعة تعبث وتمرح بأغراض المسرح القديمة من ديكورات وغيره، ومجموعة تكتشف خبايا المكان المظلم، ويستمرون في تقديم أفكار عن القوة في الاتحاد؛ للتغلب على المتاعب. ويقررون في النهاية أن يظلوا أوفياء لبعضهم لا يفرقهم أحد. كما يقررون الاجتماع كل عام في بلد عربي؛ لإحياء المسرح المهجور من جديد، وأن يظلوا أوفياء وإخواناً طوال الدهر.

يُذكر أن العرض فاز بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي، كما فاز الطالب أحمد قستي، بلقب أفضل ممثل، علماً بأن جميع العروض المشاركة قدمها ممثلون محترفون. أما طلاب فريق مسرح نيار، فهم مجموعة من المواهب الشابة، قدمتهم المدرسة وفريقها المسرحي للجمهور ليحصدوا جائزة عربية للمسرح السعودي.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
07:59 PM

"الغنام" يستقبل أبطال "تعليم الرياض" بمطار الملك خالد الدولي

بعد فوزهم بجائزة مهرجان مسرح الطفل العربي 2019

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، الثلاثاء، بمطار الملك خالد الدولي، أبطال "تعليم الرياض" من أبناء مدارس "نيار" وفريقها المسرحي، بعد تحقيقهم الجائزة الكبرى، في مهرجان مسرح الطفل العربي للعام 2019، والذي نظمته وزارة الثقافة ومديرية الفنون والمسرح، بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين، في المملكة الأردنية.

وتقدم الفريق، رئيس الوفد مشرف عام النشاط الثقافي بوزارة التعليم الدكتور بندر العسيري، ومدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض المشرف العام على العرض الدكتور أنور أبوعباة، والمشرفون المرافقون.

وكان في الاستقبال أيضاً رئيس قسم النشاط الثقافي بـ"تعليم الرياض" عبدالله الشهري، وعدد من قيادات شركة المدارس المتقدمة ومشرفي النشاط الطلابي، بالتعاون مع المكتب التنفيذي بالمطار.

‏‎واختير الفريق المسرحي لمدارس "نيار" لتمثيل المملكة في المهرجان، حيث قدّم مسرحية "التحدي" للمؤلف علي الزوبع، وإخراج مشرف النشاط الطلابي، عبدالهادي القرني.

وتدور فكرة المسرحية حول مجموعة من الشباب الأصدقاء لهم قناة على "يوتيوب"، يدخلون مكاناً مهجوراً، ويصورون فيديو مرعباً؛ ليحصدوا أكبر عدد من المشاهدات، لكن الرعب يتملكهم من المكان، وينقسمون بين مؤيد ومعارض للفكرة، مجموعة تعبث وتمرح بأغراض المسرح القديمة من ديكورات وغيره، ومجموعة تكتشف خبايا المكان المظلم، ويستمرون في تقديم أفكار عن القوة في الاتحاد؛ للتغلب على المتاعب. ويقررون في النهاية أن يظلوا أوفياء لبعضهم لا يفرقهم أحد. كما يقررون الاجتماع كل عام في بلد عربي؛ لإحياء المسرح المهجور من جديد، وأن يظلوا أوفياء وإخواناً طوال الدهر.

يُذكر أن العرض فاز بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي، كما فاز الطالب أحمد قستي، بلقب أفضل ممثل، علماً بأن جميع العروض المشاركة قدمها ممثلون محترفون. أما طلاب فريق مسرح نيار، فهم مجموعة من المواهب الشابة، قدمتهم المدرسة وفريقها المسرحي للجمهور ليحصدوا جائزة عربية للمسرح السعودي.

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