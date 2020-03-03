تمارين الهلال: لياقة وجمل تكتيكية.. والاتفاق يستعد بتدريبات على فترتين

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء تدريباته الاعتيادية؛ تحضيراً لمواجهة ضيفه الاتفاق، يوم السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتركزت التدريبات الميدانية على عديد من الجوانب التكتيكية والفنية، واشتمل المران على تدريبات لياقية باستخدام الكرة، وتطبيقات تكتيكية وجمل فنية، واختتم بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

ويؤدي الفريق يوم غدٍ الأربعاء مراناً مغلقاً عند الرابعة والنصف عصراً وذلك تأهباً لمواجهة الاتفاق.

في المقابل رفع المدرب الوطني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من درجة تحضيرات الفريق، حيث أقيم اليوم الثلاثاء التدريب على فترتين صباحية ومسائية استعداداً لمواجهة مضيفه الهلال السبت المقبل.

وكان تدريب الفترة الأولى صباحاً في أحد الأندية الصحية القريبة من النادي والتي تركزت على التمارين الوقائية، فيما اشتمل التدريب المسائي على بعض التمارين اللياقية ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، تلا ذلك خوض الفريق مناورة جادة على ثلثي الملعب، واختتم المران بتنفيذ عددٍ من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة.



يذكر بأن الفريق يستعد لمواجهة مضيفه فريق الهلال مساء السبت المقبل على استاد جامعة الملك سعود بالرياض ضمن منافسات الجولة الـ21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.