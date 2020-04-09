النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إجراءات "كورونا" ستكلف فرنسا 108.6 مليار دولار

"لومير" يتوقع انكماشاً للاقتصاد بقيمة 6%

زادت الحكومة الفرنسية، اليوم (الخميس)، التكلفة المتوقعة لإجراءات مواجهة الأزمة إلى أكثر من مثليها؛ من أجل التأقلم مع أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية على أقرب تقدير، ولترفع عجز الميزانية والدين العام إلى مستويات قياسية.

وأوضح وزير المالية برونو لومير، لصحيفة "ليزيكو"، أن الحكومة أصبحت تتوقع أن تتكلف حزمة الأزمة 100 مليار يورو (108.6 مليار دولار) بما يتجاوز أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وصعوداً من 45 مليار يورو قبل أقل من شهر.

وأضاف "لومير" أن هذه الأرقام قد تتغير ثانية لأن الوضع الاقتصادي وحاجة الشركات للدعم يتغيران سريعاً.

وذكر الوزير الفرنسي أن الحكومة ستعلن تحديثها الثاني خلال شهرين لميزانية 2020 الأربعاء القادم، وسيتضمن توقعاً بأن ينكمش الاقتصاد ستة بالمئة، الانكماش الأشد منذ 1945.

من جهته، أشار وزير الميزانية جيرالد دارمانين، إلى أنه في ظل انهيار النشاط الاقتصادي وتنامي الإنفاق على معالجة الأزمة، فإن عجز ميزانية القطاع العام سيبلغ 7.6 بالمئة من الناتج الاقتصادي في السنة الحالية.

فيروس كورونا الجديد فرنسا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إجراءات "كورونا" ستكلف فرنسا 108.6 مليار دولار
سبق

زادت الحكومة الفرنسية، اليوم (الخميس)، التكلفة المتوقعة لإجراءات مواجهة الأزمة إلى أكثر من مثليها؛ من أجل التأقلم مع أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية على أقرب تقدير، ولترفع عجز الميزانية والدين العام إلى مستويات قياسية.

وأوضح وزير المالية برونو لومير، لصحيفة "ليزيكو"، أن الحكومة أصبحت تتوقع أن تتكلف حزمة الأزمة 100 مليار يورو (108.6 مليار دولار) بما يتجاوز أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وصعوداً من 45 مليار يورو قبل أقل من شهر.

وأضاف "لومير" أن هذه الأرقام قد تتغير ثانية لأن الوضع الاقتصادي وحاجة الشركات للدعم يتغيران سريعاً.

وذكر الوزير الفرنسي أن الحكومة ستعلن تحديثها الثاني خلال شهرين لميزانية 2020 الأربعاء القادم، وسيتضمن توقعاً بأن ينكمش الاقتصاد ستة بالمئة، الانكماش الأشد منذ 1945.

من جهته، أشار وزير الميزانية جيرالد دارمانين، إلى أنه في ظل انهيار النشاط الاقتصادي وتنامي الإنفاق على معالجة الأزمة، فإن عجز ميزانية القطاع العام سيبلغ 7.6 بالمئة من الناتج الاقتصادي في السنة الحالية.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
08:35 PM

إجراءات "كورونا" ستكلف فرنسا 108.6 مليار دولار

"لومير" يتوقع انكماشاً للاقتصاد بقيمة 6%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
279

زادت الحكومة الفرنسية، اليوم (الخميس)، التكلفة المتوقعة لإجراءات مواجهة الأزمة إلى أكثر من مثليها؛ من أجل التأقلم مع أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية على أقرب تقدير، ولترفع عجز الميزانية والدين العام إلى مستويات قياسية.

وأوضح وزير المالية برونو لومير، لصحيفة "ليزيكو"، أن الحكومة أصبحت تتوقع أن تتكلف حزمة الأزمة 100 مليار يورو (108.6 مليار دولار) بما يتجاوز أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وصعوداً من 45 مليار يورو قبل أقل من شهر.

وأضاف "لومير" أن هذه الأرقام قد تتغير ثانية لأن الوضع الاقتصادي وحاجة الشركات للدعم يتغيران سريعاً.

وذكر الوزير الفرنسي أن الحكومة ستعلن تحديثها الثاني خلال شهرين لميزانية 2020 الأربعاء القادم، وسيتضمن توقعاً بأن ينكمش الاقتصاد ستة بالمئة، الانكماش الأشد منذ 1945.

من جهته، أشار وزير الميزانية جيرالد دارمانين، إلى أنه في ظل انهيار النشاط الاقتصادي وتنامي الإنفاق على معالجة الأزمة، فإن عجز ميزانية القطاع العام سيبلغ 7.6 بالمئة من الناتج الاقتصادي في السنة الحالية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,030
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,164
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,810
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,089

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة