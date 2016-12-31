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"الغامدي" يدشن الخدمات الطبيّة المساعدة بمستشفى شرق جدة في "سانتيمتر مربع"

تُقدم للمستفيدين المنومين وتخضع لمعايير مُكافحة العدوى المُوصى بها

دشّن المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور خالد بن أحمد الغامدي، ومساعده للشؤون الفنيّة الدكتورة نادية بنت مهنا الحازمي، وبحضور مساعدي المدير التنفيذي ومسؤولي الإدارات والأقسام بالمستشفى، اليوم، مشروع الخدمات الطبيّة المساعدة بمستشفى شرق جدة في "سانتيمتر مربع" للمستفيدين المنومين.

والمشروع عبارة عن خدمة "رفاهية" تمنح المُستفيدين المنومين القدرة على الاستفادة من الخدمات المُقدمة من أقسام إدارة الخدمات الطبيّة المساعدة بيسر وسهولة، وهو حزمة مكونة من خمسة مشاريع قادمة تحمل نفس المسمى بِتغيّر المُستفيد المُستهدف، سيتم تدشينها -بحول الله- بعد خضوع المشروع الحالي للتجربة، وتحليل مُؤشرات الأداء الموضوعة له، وكذلك بعد دراسة المعوقات التي قد تظهر.

وكرّم المدير التنفيذي ومساعده للشؤون الفنية، وبحضور مساعديه ومجموعة من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، رُؤساء أقسام إدارة الأقسام الطبيّة المساعدة؛ لجهودهم التعاونية المتميزة في عام ٢٠٢٠م، كما كرّم فريق عمل المشروع.

ويخضع المشروع لمعايير مُكافحة العدوى المُوصى بها من وزارة الصحّة. (رابط المشروع)

صحة جدة مستشفى شرق جدة وزارة الصحة جدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الغامدي" يدشن الخدمات الطبيّة المساعدة بمستشفى شرق جدة في "سانتيمتر مربع"
سبق

دشّن المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور خالد بن أحمد الغامدي، ومساعده للشؤون الفنيّة الدكتورة نادية بنت مهنا الحازمي، وبحضور مساعدي المدير التنفيذي ومسؤولي الإدارات والأقسام بالمستشفى، اليوم، مشروع الخدمات الطبيّة المساعدة بمستشفى شرق جدة في "سانتيمتر مربع" للمستفيدين المنومين.

والمشروع عبارة عن خدمة "رفاهية" تمنح المُستفيدين المنومين القدرة على الاستفادة من الخدمات المُقدمة من أقسام إدارة الخدمات الطبيّة المساعدة بيسر وسهولة، وهو حزمة مكونة من خمسة مشاريع قادمة تحمل نفس المسمى بِتغيّر المُستفيد المُستهدف، سيتم تدشينها -بحول الله- بعد خضوع المشروع الحالي للتجربة، وتحليل مُؤشرات الأداء الموضوعة له، وكذلك بعد دراسة المعوقات التي قد تظهر.

وكرّم المدير التنفيذي ومساعده للشؤون الفنية، وبحضور مساعديه ومجموعة من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، رُؤساء أقسام إدارة الأقسام الطبيّة المساعدة؛ لجهودهم التعاونية المتميزة في عام ٢٠٢٠م، كما كرّم فريق عمل المشروع.

ويخضع المشروع لمعايير مُكافحة العدوى المُوصى بها من وزارة الصحّة. (رابط المشروع)

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
09:18 PM

"الغامدي" يدشن الخدمات الطبيّة المساعدة بمستشفى شرق جدة في "سانتيمتر مربع"

تُقدم للمستفيدين المنومين وتخضع لمعايير مُكافحة العدوى المُوصى بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشّن المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور خالد بن أحمد الغامدي، ومساعده للشؤون الفنيّة الدكتورة نادية بنت مهنا الحازمي، وبحضور مساعدي المدير التنفيذي ومسؤولي الإدارات والأقسام بالمستشفى، اليوم، مشروع الخدمات الطبيّة المساعدة بمستشفى شرق جدة في "سانتيمتر مربع" للمستفيدين المنومين.

والمشروع عبارة عن خدمة "رفاهية" تمنح المُستفيدين المنومين القدرة على الاستفادة من الخدمات المُقدمة من أقسام إدارة الخدمات الطبيّة المساعدة بيسر وسهولة، وهو حزمة مكونة من خمسة مشاريع قادمة تحمل نفس المسمى بِتغيّر المُستفيد المُستهدف، سيتم تدشينها -بحول الله- بعد خضوع المشروع الحالي للتجربة، وتحليل مُؤشرات الأداء الموضوعة له، وكذلك بعد دراسة المعوقات التي قد تظهر.

وكرّم المدير التنفيذي ومساعده للشؤون الفنية، وبحضور مساعديه ومجموعة من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، رُؤساء أقسام إدارة الأقسام الطبيّة المساعدة؛ لجهودهم التعاونية المتميزة في عام ٢٠٢٠م، كما كرّم فريق عمل المشروع.

ويخضع المشروع لمعايير مُكافحة العدوى المُوصى بها من وزارة الصحّة. (رابط المشروع)

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